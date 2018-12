NBA | Danilo Gallinari vince il derby senza LeBron | San Antonio battuta in volata a Denver

NBA 2019 - Danilo Gallinari insegue l’All-Star Game : “Tifosi italiani - votatemi”. L’azzurro a caccia di un sogno : Danilo Gallinari sta disputando una buona stagione con i Los Angeles Clippers, il cestista italiano si sta esprimendo su ottimi livelli e si sta facendo sentire con una certa frequenza dall’arco dei tre punti. Il 30enne è ormai un punto di riferimento in questa squadra, ora attesa da otto partite in casa nelle prossime undici giornate della NBA: sarà un momento fondamentale della stagione che sarà determinante anche in vista dei ...

NBA - super Danilo Gallinari : perché è lui l'arma in più degli L.A. Clippers : A Los Angeles le cose stanno andando meglio del previsto, non soltanto in casa Lakers. I Clippers sono nel pieno della zona playoff, con il record identico a quello dei cugini , nonostante Steve ...

NBA 2019 - i risultati della notte (21 dicembre) : un super Danilo Gallinari (32 punti) trascina i Clippers al successo contro i Mavericks - vince anche Miami : Soltanto due partite in programma nella notte NBA. Lo spettacolo non è però mancato e la sfida tra Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks ha regalato un appassionante duello tra due dei migliori giocatori europei della lega: Danilo Gallinari e Luka Doncic. La formazione di Doc Rivers è riuscita a spuntarla nel finale tornando alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive. Nell’altra partita in programma gli Houston Rockets sono caduti ...

NBA Saturdays : Danilo Gallinari sfida il suo passato - i Clippers ospitano i Nuggets : Quello sognato per oltre 40 anni e che Jokic e compagni non vogliono abbandonare per nessuna ragione al mondo.

NBA 2019 - i risultati della notte (16 dicembre) : Clippers sconfitti a Oklahoma City nonostante 28 punti di Danilo Gallinari. Cadono anche gli Spurs - mentre i Lakers tornano al successo : Sette partite in programma nella notte NBA. Vittoria per Oklahoma City Thunder nell’atteso scontro con i Los Angeles Clippers, nonostante 28 punti di Danilo Gallinari. I Lakers superano Charlotte e approfittano del passo falso dei concittadini per salire al quarto posto in classifica. Bella vittoria per Detroit, che ferma Boston e torna a gioire dopo sei sconfitte consecutive, mentre si interrompe a quattro la striscia di successi dei San ...

NBA - Danilo Gallinari : "Impreparati contro la loro zona - Dwyane Wade ha dominato" : Non cerca scuse nel dopo partita Danilo Gallinari, il primo a essere deluso per il secondo ko in fila " il terzo nelle ultime quattro gare " dei suoi Clippers, precipitati al quarto posto nella ...

NBA 2019 - i risultati della notte (3 dicembre) : i Lakers vincono ancora - sconfitta per i Clippers nonostante 21 punti di Danilo Gallinari : Sei partite in programma nella notte di NBA. I Lakers proseguono l’ottimo momento di forma superando agevolmente Phoenix, mentre i Clippers di Gallinari cadono contro Dallas. Vittorie convincenti per San Antonio e Philadephia, rispettivamente con Portland e Memphis. Nessuna sorpresa nell’incontro tra Los Angeles Lakers e Phoenix Suns vinto nettamente dai padroni di casa con il punteggio di 120-96. Il migliore tra gli uomini di Luke ...

NBA : Danilo Gallinari e i Clippers in prima serata su Sky Sport : Dall'altra parte invece i Clippers arrivano al match - trasmesso in diretta su Sky Sport Uno , canale 201, e Sky Sport NBA , canale 206, - frastornati dopo una controversa sconfitta incassata a ...

NBA - Danilo Gallinari al suo season high : il Gallo trascina i Clippers alla vittoria sui Nets [VIDEO] : Danilo Gallinari da urlo nella notte NBA, i suoi Los Angeles Clippers hanno vinto contro i Nets grazie ai suoi 28 punti Danilo Gallinari firma la sua miglior prestazione stagionale e trascina i suoi Los Angeles Clippers al successo in trasferta sul campo dei Brooklyn Nets per 127-119. Il trentenne lombardo realizza 28 punti (9/14 al tiro e un eccellente 5/7 da tre punti) a cui aggiunge 3 rimbalzi, 2 assist e un recupero. Per i californiani ...

NBA - Danilo Gallinari dopo la vittoria con Minnesota : 'Schiaccio di più perché temono il mio tiro' : Sesta vittoria stagionale e sesto ventello di questo ottimo inizio di regular season per Danilo Gallinari, miglior realizzatore degli L.A. Clippers insieme a Tobias Harris nel successo contro i ...

Risultati NBA – Murray e LaVine show nella notte : Danilo Gallinari da applausi - sorridono gli Warriors : Tutte le emozioni delle partite di NBA andate in scena nella notte italian: Gallinari da applausi, LaVine e Murray incontenibili Una intensa notte di sfide: la palla a spicchi americana ha regalato ancora una volta forti emozioni con partite all’ultimo canestro e match appassionanti. nella notte italiana tantissime le sfide che sono andate in scena: si parte da quella tra Detroit Pistons e Miami Heat, terminata all’overtime con ...

NBA : i Clippers travolgono i Magic - 13 punti per Danilo Gallinari : Orlando Magic-L.A. Clippers 95-120 Il terzo indizio sarebbe stato una prova e i Clippers hanno voluto fugare ogni dubbio, evitare la messa in discussione del terzo ko in fila, nonostante il giro di ...