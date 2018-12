Nazionale Pallavolo Sordi verso Europei

Pallavolo – Mattarella riceve la Nazionale femminile al Quirinale [GALLERY] : Sergio Mattarella riceve la Nazionale italiana femminile di Pallavolo finalista ai Mondiali 2018 al Quirinale “Vorrei tanto che il nostro Paese, in tutti gli ambienti, avesse il senso di coesione e di vicendevole sostegno e la correttezza nei confronti degli avversari che contraddistinguono questa Nazionale e più in generale la Pallavolo ”. Con queste parole il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto al ...

Nazionale Pallavolo - capitan Chirichella parla ai tifosi : “grazie dell’energia che ci avete trasmesso” : Nazionale Pallavolo, capitan Chirichella ha parlato al cospetto del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella “Siamo felici di aver trasmesso a tutti la nostra energia, sono onorata di essere il capitano di questa squadra“. Sono le parole del capitano della Nazionale femminile di Pallavolo argento ai mondiali in Giappone, Cristina Chirichella, in occasione dell’incontro al Quirinale delle azzurre con il presidente ...