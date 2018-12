Napoli | da oggi un nuovo corso | col Bologna alle 18 tante novità

Napoli-Bologna oggi in tv - orario d’inizio e su che canale vederla | Le probabili formazioni : oggi (sabato 29 dicembre) alle ore 18.00 il Napoli ospiterà al San Paolo il Bologna nella 19ma giornata di Serie A. I partenopei, reduci dalla sconfitta negli ultimi minuti contro l’Inter, sono pronti a ritrovare subito i tre punti davanti al proprio pubblico. Ancelotti dovrà fare però a meno di Koulibaly e Insigne, squalificati, e dell’infortunato Hamsik. Spazio quindi a Maksimovic in difesa, Zielinski a centrocampo e Milik in attacco insieme a ...

Napoli-Bologna - diretta tv oggi alle ore 18.00 su SkySport : Allo stadio San Paolo questo pomeriggio andrà in scena la gara di campionato Napoli-Bologna, sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie A con fischio di inizio previsto per le ore 18.00. A dirigere l'incontro è stato designato il signor Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Mauro Galetto della sezione di Rovigo e Dario Cecconi della sezione di Empoli. Quarto ufficiale designato è il signor Antonio ...

Inter-Napoli - pioggia di Daspo emessi dalla Questura di Milano : Il Questore di Milano ha emesso diversi Daspo a seguito degli scontri dopo la gara tra Inter e Napoli del 26 dicembre In seguito ai violenti scontri tra ultras avvenuti la sera del 26 dicembre in via Novara, il Questore di Milano nella giornata di ieri ha emesso sette provvedimenti Daspo a carico di altrettanti ultras interisti. Lo rende noto la Questura. L’attività di indagine condotta dalla Digos ha permesso di individuare nove ...

Inter-Napoli? La colpa non è soltanto dei tifosi. Parla Moggi : chi mette sotto accusa : Vince l'Inter sul Napoli al Meazza e, indirettamente, vince la Juve che guadagna un punto sulla squadra di Carlo Ancelotti, nonostante il pareggio di Bergamo contro l' Atalanta. Sarebbe stata una giornata di calcio intensa, senza gli episodi allucinanti di Milano. Ma i problemi partono da più lontan

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora tifoso morto in Inter Napoli : scontri e razzismo - 27 dicembre - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: caos in Inter-Napoli, tifoso morto fuori dallo stadio, scontri e razzismo sugli spalti , 27 dicembre 2018,

Raffaella Fico e Alessandro Moggi presto sposi / Le pubblicazioni del matrimonio sono state affisse a Napoli : Raffaella Fico e Alessandro Moggi presto sposi: le pubblicazioni del matrimonio sono già state affisse nel comune di Napoli.

SUPERMERCATI APERTI A SANTO STEFANO/ Negozi Roma e Milano - oggi 26 dicembre 2018 : Napoli - ecco i negozi aperti : SUPERMERCATI, centri commerciali e negozi aperti a SANTO STEFANO 2018: info, orari e strutture attive oggi 26 dicembre. Roma, Milano, Bologna e Bari

Inter-Napoli di oggi in streaming e in televisione visibile solo sui canali Sky : Ritorna l'appuntamento con il campionato di calcio di Serie A. Quest'anno si giocherà anche il giorno di Santo Stefano e quindi oggi 26 dicembre in programma ci sono tutte le partite valide per la 18esima giornata, la quale sarà caratterizzata dal big match serale tra Inter e Napoli, che potrà essere seguito in diretta televisiva ma anche in streaming online solo sui canali a pagamento della pay tv satellitare di Murdoch. Dove vedere ...

Inter-Napoli oggi in tv - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Una grande classica nel giorno di Santo Stefano (oggi ore 20.30) non si era mai visto. Ebbene, nella prima volta del Boxing Day tutto italiano, a San Siro Inter-Napoli sono pronte a regalare un grande spettacolo alla Scala del calcio, nello scontro che vedrà confrontarsi la seconda e la terza di questo campionato. Le due squadre arrivano all’appuntamento in modi molto diversi. L’Inter viene dal pari beffardo al 91′ firmato da ...

Natale a Napoli - pioggia di multe per i baretti di Chiaia e una folla da record : La pioggia ha scoraggiato molti avventori e la ressa degli altri anni non c'è stata. Il bruch della Vigilia di Natale a Chiaia è stato comunque molto disagevole per i residenti, per...

Napoli città gruviera - record di voragini : 14 da gennaio a oggi : Una città gruviera, per formazione geologica ma anche per assenza di controlli delle oltre 750 cavità per una superficie superiore al milione di metri quadrati, che sorgono a Napoli. Il...

Il calciomercato oggi – Grande colpo del Napoli : Il calciomercato oggi – Il Napoli non è riuscito a staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League, gli azzurri hanno disputato una competizione molto importante e hanno dovuto fare i conti con la sfortuna del sorteggio. Adesso la squadra di candida ad essere Grande protagonista in campionato ed anche in Europa League. Nel frattempo il club ha piazzato un Grande colpo di mercato per gennaio: è fatta infatti per il ...

Europa League 2019 - oggi il sorteggio dei sedicesimi. Le fasce e le possibili avversarie di Inter - Lazio e Napoli. Le stellette di difficoltà : La fase a gironi dell’Europa League di calcio si è conclusa: dopo le sei giornate ventiquattro squadre (più le otto retrocesse dalla Champions League) hanno staccato il pass per i sedicesimi di finale. Essendo stato completato il quadro delle migliori squadre della seconda competizione d’Europa, ora si terrà il sorteggio: la cerimonia avrà luogo a Nyon, in Svizzera, oggi, lunedì 17 dicembre, alle ore 13.00. Le teste di serie saranno ...

Napoli - evade dai domiciliari e spaccia droga : va a Poggioreale : Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Vicaria Mercato, ieri sera hanno arrestato Dionisio Michele, 48enne napoletano responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza ...