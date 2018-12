Napoli | Ancelotti | ' La Juventus annacqua i nostri risultati'

Napoli - Ancelotti : 'Su Koulibaly l'Uefa ci dà ragione - sorpreso da Gravina e Nicchi' : Napoli - Carlo Ancelotti torna a sorridere dopo la rabbia per la partita persa al 91' contro l' Inter a San Siro , condita dagli ululati razzisti a Koulibaly poi esulso con Insigne. 'Il bilancio del ...

Napoli - Ancelotti torna sulle polemiche del match contro l’Inter : Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti è soddisfatto nonostante la vittoria di sofferenza, ecco le dichiarazioni a Sky Sport dopo la gara contro il Bologna: “in questo periodo della stagione è difficile proporre prestazioni esaltanti. Oggi ho visto alcune partite, è una cosa che vale per tutti. La nostra non è stata una grande partita e non siamo riusciti a tenerla sotto controllo. Per due volte ci siamo fatti raggiungere da un ...

Napoli - Ancelotti : "Vittoria di carattere - contro un buon Bologna" : Al Napoli servono tre gol e novanta minuti adrenalinici per avere la meglio di un Bologna mai domo, che fino a un soffio dalla fine ha cullato il sogno di portare via punti dal San Paolo. Nel dopo ...

DIRETTA/ Napoli Bologna - risultato finale 3-2 - info streaming video e tv : 3 punti sofferti per Ancelotti! : DIRETTA Napoli Bologna streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A per la 19giornata.

Napoli - Ancelotti analizza la corsa scudetto : “noi bene - ma la Juve è straordinaria” : Napoli, Carlo Ancelotti ha parlato della corsa scudetto, condizionata da un ritmo folle da parte della Juventus “Abbiamo fatto un’ottima prima parte di stagione, annacquata un po’ da una prestazione straordinaria della Juve“. E’ il bilancio del tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, dopo la vittoria contro il Bologna che chiude il girone d’andata degli azzurri, secondi in classifica a -9 dai bianconeri. ...

Il Napoli di Ancelotti sulle montagne russe : Gli azzurri rimangono sulla scia della Juventus anche se 9 punti dietro. Decidono la doppietta di Milik e la rete

Napoli-Bologna 3-2 : doppio Milik e Mertens - Ancelotti torna a sorridere : Al Napoli servono tre gol e una girandola di emozioni per avere la meglio su un Bologna mai domo, che dimostra di essere più che mai vivo. Dopo le manifestazioni di solidarietà per Koulibaly nel pre-...

Napoli-Bologna diretta live 0-0 : la squadra di Ancelotti alla ricerca del riscatto : Napoli-Bologna diretta live – Continua il programma valido per la 19^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante e che continua a regalare spettacolo. Nel primo match successo della Juventus nella partita contro la Sampdoria, adesso la squadra di Ancelotti è chiamata a rispondere per tenere il passo dei bianconeri. Di fronte una squadra che sta attraversando un momento molto delicato, il Bologna è in piena zona ...

Napoli-Bologna - probabili formazioni : Ancelotti senza Koulibaly e Insigne : NAPOLI BOLOGNA probabili formazioni- Proviamo a tornare a pallare di calcio giocato dopo gli incresciosi fatti di ieri sera, a margine di Inter-Napoli. Un morto, quattro feriti, buona parte della curva casalinga che insulta Napoli e Koulibaly. Una serata di poco sport, una serata che rovina il primo Boxing Day della storia recente della Serie […] L'articolo Napoli-Bologna, probabili formazioni: Ancelotti senza Koulibaly e Insigne proviene ...

Napoli - domani flash mob per Koulibaly al San Paolo. Ancelotti vuole il riscatto col Bologna : tocca a Mertens e Milik : Napoli - L'imperativo è uno solo. Il Napoli deve ripartire e cancellare la brutta notte di San Siro. Carlo Ancelotti - che oggi ha evitato pure la consueta conferenza stampa di vigilia - ha messo nel ...

Fabia Ruiz - Napoli : Ancelotti ha trovato l'ago della bilancia : Fabian Ruiz è il secondo ritratto dopo Krzysztof Piatek nell'ambito progetto 'Giovani Promesse', promosso dalla Gazzetta dello Sport in collaborazione con Gillette, che fa il punto sui migliori under 23 della Serie A. Fino all'inizio del girone di ritorno, una volta a settimana il sito ospiterà un focus su un giovane talento ...

Napoli-Bologna - Ancelotti contro Inzaghi : Pippo si gioca la panchina contro 'papà' Carletto : I casi della vita, non si possono definire in altra maniera, né tentare di spiegarli dando loro un senso. Dopo lo scontro fratricida con Simone, dal quale è uscito con la panchina a pezzi, Pippo ...

Napoli-Bologna probabili formazioni : Ancelotti senza Koulibaly e Insigne : NAPOLI BOLOGNA, Ancelotti senza DUE BIG- Proviamo a tornare a pallare di calcio giocato dopo gli incresciosi fatti di ieri sera, a margine di Inter-Napoli. Un morto, quattro feriti, buona parte della curva casalinga che insulta Napoli e Koulibaly. Una serata di poco sport, una serata che rovina il primo Boxing Day della storia recente […] L'articolo Napoli-Bologna probabili formazioni: Ancelotti senza Koulibaly e Insigne proviene da Serie ...