Muore a 26 anni per influenza suina e meningite in California | addio a giornalista

BE : bambina di 4 anni Muore dopo incidente con sci a Lenk : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Barletta - il giovane calciatore Ruggiero Napoletano Muore a 15 anni stroncato da un aneurisma : Dopo una settimana di lenta agonia, si è spento il giovane Ruggiero Napoletano, calciatore 15enne del Medaglie d'Oro Barletta. Il ragazzo era stato colpito una settimana prima da un grave aneurisma ed era stato ricoverato in gravi condizioni agli Ospedali Riuniti di Foggia. Per il 15enne, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere

Usa : influenza suina e meningite - Muore giornalista di 26 anni : Bre Payton, giornalista ventiseienne, è morta dopo aver contratto l'influenza H1N1 degenerata poi forse in meningite. Giovedì, dopo aver registrato una trasmissione, la giornalista americana aveva invitato i suoi follower a seguirla in tv. Il giorno seguente una amica l'ha trovata priva di conoscenza.Continua a leggere

Siena - travolto a 17 anni da un’auto pirata : Arturo Muore a pochi metri da casa : Un ragazzo di 17 anni, Arturo Pratelli, è morto venerdì sera dopo essere stato investito da un'auto pirata a Sovicille (Siena) nei pressi dell'aeroporto di Ampugnano. Il giovane camminava sul ciglio della strada provinciale 73, in quel punto scarsamente illuminata, quando è stato travolto. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso.Continua a leggere

Lutto per 'Avanti un altro' - Muore l'ex valletto Michelone a soli 47 anni : A stroncarlo è stato il suo eccessivo peso che, da tempo, gli aveva comportato problemi di salute e crisi respiratorie. A...

Foggia - incidente stradale : Antonio Muore a 27 anni - il sindaco spegne le luminarie : Una vera e propria tragedia, l'ennesima nella quale purtroppo a perdere la vita è un giovane ragazzo, questa volta a causa di un incidente stradale, si è verificata nella provincia di Foggia, precisamente nel piccolo comune di Apricena. L'episodio si è verificato nella mattinata di mercoledì 26 dicembre, nel giorno di Santo Stefano, quando davanti ad un supermercato del posto, un'automobile e una moto, guidata dal ventisettenne Antonio Bonfitto, ...

Stroncato da un malore mentre si prepara per la messa della Vigilia - don Giorgio Muore a 64 anni : Don Giorgio Bolzoni, sacerdote molto noto a Novara dato che era stato parroco in diverse comunità, attualmente insegnava in una scuola superiore della città. Si è sentito male a 64 anni mentre si trovava a casa sua e si preparava per la messa della Vigilia di Natale. Sabato i funerali a Pernate.Continua a leggere

Rimini - Muore dopo due infarti a 10 anni - il papà : 'I suoi organi salveranno altre vite' : Una vera e propria tragedia quella che si è verificata nei giorni scorsi e che riguarda, per l'ennesima volta, la morte di una persona giovanissima. In questo caso, il decesso è avvenuto nella provincia di Rimini, dove un bambino di appena dieci anni è stato stroncato da un doppio arresto cardiaco che, nonostante i molti tentativi di salvarlo da parte del personale medico, non gli ha lasciato alcuno scampo. Secondo quanto riferisce il noto sito ...

Muore improvvisamente a 49 anni : oggi funerale a Gattinara : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia oggi Borgosesia > Attualità > Muore improvvisamente a 49 ...

BAMBINO DI 10 ANNI Muore DI PERITONITE/ Rimini - donati gli organi : 'Federico Fangarezzi salverà altre vite' : BAMBINO di 10 ANNI MUORE di PERITONITE: Rimini, la famiglia acconsente alla donazione degli organi. Il papà, 'Federico Fangarezzi' salverà altre vite.

La fidanzata lo sveglia di notte ma lui non risponde : Matteo Muore nel sonno a 37 anni : Matteo Zennaro, 37 anni, è morto mentre si trovava in una stanza in affitto a Roncade, in provincia di Treviso, dove si era trasferito da qualche mese per lavoro. A fare la tragica scoperta è stata la fidanzata. Il decesso è stato provocato da un malore dovuto forse ad una overdose di metadone: sul braccio trovati segni di possibili iniezioni. Si aspettano conferme dall'autopsia.Continua a leggere

Usa - bimbo di otto anni Muore al confine con il Messico. Trump : 'Avanti col muro' : Su questa sfida si giocherà buona parte della presidenza Trump, ma anche dell'immagine degli Usa nel mondo.

Rimini - Muore a 10 anni di peritonite. Donati gli organi. Il papà : “Federico salverà altre vite” : Era stato ricoverato all’Ospedale Infermi di Rimini il 13 dicembre, con febbre molto alta. Da lì non è più uscito. Federico si è spento dopo 10 giorni di agonia. E i suoi genitori hanno deciso di fare un grande gesto. Oggi l'ultimo saluto nella parrocchia di Sant’Andrea dell’Ausa.Continua a leggere

Un bimbo di otto anni Muore al confine. Trump : avanti col muro : Felipe è morto alle 23 e 48 minuti della notte di Natale. E anche senza scivolare nella retorica del paragone col bambino che invece era nato 2018 anni fa nella mangiatoia di Betlemme, definito un «rifugiato» dalla deputata democratica Ocasio, è evidente che la crisi dei migranti sta diventando il banco di prova della democrazia americana. Perché, ...