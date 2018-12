Mostra del premio Pannaggi | ultimi giorni di visita

Metro Exodus : i nuovi screenshot Mostrano creature e NPC del gioco : Per lenire l'hype dei fan in fervida attesa dell'uscita di Metro Exodus, che sarà disponibile dal 15 febbraio 2019 su PS4, Xbox One e PC, Deep Silver e 4A Games hanno pubblicato oggi una manciata di nuovi screenshot, che si concentrano sui personaggi e sulle creature del gioco.Nelle prime due immagini possiamo ammirare un orso mutato dall'aspetto alquanto minaccioso e una creatura insettoide, dall'aspetto di un ragno mutato, che siamo certi ...

Il Colosseo si racconta : apre la Mostra permanente sulla storia dell'Anfiteatro Flavio : Il resto è storia contemporanea: il Colosseo è diventato sempre più un'icona dell'Italia, una meta irrinunciabile di viaggio con più di 7 milioni di visitatori annui, provenienti da tutto il mondo. E,...

Corey Taylor Mostra un dettaglio della nuova maschera degli Slipknot : Era il 1999 quando iniziò il mito di quale fosse il reale volto di una band destinata ad entrare nella storia del metal più estremo, grottesco e splatter: il loro successo era dovuto anche all'impossibilità di conoscere la loro identità, e la nuova maschera degli Slipknot divenne un vero e proprio argomento degno di scommessa. I dreadlock, il clown, lo scheletro o il maiale, Corey Taylor capitanava da subito il nuovo fenomeno dell'immagine ...

Duecento anni del San Niccolò in Mostra a Siena : Il "il manicomio ideale" fu strutturato, secondo i principi che guidavano nel diciannovesimo secolo la neonata scienza psichiatrica, nella forma di un microcosmo che consentisse l'attività lavorativa ...

Una Mostra ad Amsterdam racconta la moda del continente africano : ... mentre è da Lagos, dove si tiene la Fashion and Design Week, che molti designer nigeriani come Maki Oh vendono le loro creazioni in tutto il mondo a celebrità come Michelle Obama e Beyoncé. Ecco le ...

Francesco Chiofalo - il dramma dell’ex di Temptation Island : “Ho un tumore al cervello”. E Mostra la radiografia : “Ho un tumore al cervello grande quanto una palla da biliardo. Verrò operato a inizio gennaio”. Francesco Chiofalo, 29 anni, ex concorrente di Temptation Island, ha dato la notizia su Instagram del dramma personale che sta vivendo. “Ero in un ospedale per un normale controllo dopo un lieve incidente. E i medici hanno scoperto che sono gravemente malato. Ora sono incazzato, perché è successo a me?”. L'articolo Francesco ...

Men in Black : International - il primo spassoso trailer del reboot si Mostra anche in italiano : ... renderebbero molto felici i fan della saga! Men in Black: International , ricordiamo, è stato girato in svariate località sparpagliate per il mondo , da Londra al Marocco, passando per New York e l'...

Castellammare - Rimossa la Sint dall'odg del consiglio comunale - le opposizioni : «Il sindaco diMostra di essere un omminicchio» : 'Paura di parlare di Sint? Paura di parlare della camorra? Con la convocazione del consiglio comunale la maggioranza, coadiuvata dal presidente Ungaro, dimostra di non essere in grado di amministrare ...

Sacra Neapolis - reperti inediti del Mann in Mostra nella Basilica della Pietrasanta da sabato 22. : ... tenutosi quest'anno a Napoli, a suggerire il profondo legame tra l'arte, anche moderna, la scienza ed il vulcano. Il ricavato degli ingressi in questa zona verrà devoluto per il progetto "Un Vulcano ...

Monza : la storia del teatro Bolshoj in Mostra alla Villa reale : ... Piero Addis, per il quale l'iniziativa rileva il sottile legame tra arte e teatro attraverso dipinti, bozzetti di scenografie e costumi che illustrano la forza intrinseca degli spettacoli . Dopo l'...

La dolce attesa è doppia - Federica Nargi e Costanza Caracciolo Mostrano il pancione : il ricordo dell’ex Velina mora [GALLERY] : Federica Nargi e Costanza Caracciolo, lo shooting fotografico è il più dolce di sempre: i due pancioni delle Veline immortalati in teneri scatti fotografici Federica Nargi e Costanza Caracciolo, Veline di ‘Striscia La Notizia’ dal 2008 al 2012, sono state protagoniste di un dolcissimo shooting fotografico. Le due soubrette in dolce attesa si sono fatte scattare una serie di scatti teneri in cui mostrano il pancione: quello più ...

In Mostra le processioni del fotoreporter Mario Laporta : In Largo Corpo di Napoli Si inaugura domenica 23 dicembre alle ore 11, presso Museum Shop&Bar in Largo Corpo di Napoli 3 sotto la statua del Nilo l’installazione fotografica: Mario Laporta/processioniMesseinScena. Mario Laporta, fotografo napoletano conosciuto per la sua intensa e lunga attività fotogiornalistica. L’installazione consiste in sei fotografie stampate in vari formati, 60cm x 60cm, 50cm x 50cm e 90cm x 40cm, sospese su di un ...

BlueBatt Mostra il livello della batteria della maggior parte dei dispositivi Bluetooth : BlueBatt è un'applicazione che permette di visualizzare il livello della batteria della maggior parte dei dispositivi Bluetooth come, cuffie, auricolari, altoparlanti e dispositivi Bluetooth Low Energy (BLE). Lo strumento offre la possibilità di ottenere informazioni come lo stato della connessione della maggior parte dei dispositivi Bluetooth e di associarne di nuovi oppure dissociarne altri precedentemente associati. L'articolo BlueBatt ...