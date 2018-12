Morte tifoso Inter | la rivelazione di un ultras arrestato | ‘sequestrato’ l’audio shock

Morte tifoso Inter - vietato l’ingresso di uno striscione : i tifosi della Lazio abbandonano la Curva : Protesta da parte dei tifosi della Lazio. La Curva Nord biancoceleste si è svuotata nella zona di solito occupata dagli ultras degli Irriducibili Lazio in occasione della gara contro il Torino. E’ il gesto degli Irriducibili, in segno di protesta contro la decisione di non far entrare nello stadio, in occasione della gara di campionato, lo striscione in ricordo di Daniele Belardinelli, il tifoso dell’Inter morto in seguito agli ...

La Serie A torna in campo dopo la vergogna di San Siro e la Morte del tifoso dell’Inter : tra panchine bollenti ed avvincente corsa Champions e salvezza : dopo la vergogna di San Siro con i cori contro Koulibaly e gli scontri all’esterno dello stadio che hanno portato alla morte di un tifoso dell’Inter, si torna in campo per la 19^ giornata, si gioca tutta sabato. Il turno inizio con il botto, in particolar modo la Juventus in campo con l’intenzione di riscattare il pareggio contro l’Atalanta, di fronte un altro osso durissimo, la Sampdoria. Momento straordinario per ...

Morte tifoso Inter - Spalletti : “Asamoah capitano? Non basta - è arrivato il momento di dire basta” : ”È giunto il momento di dire basta per tutto quello che succede negli stadi. I cori razzisti e di discriminazione, inneggiare a tragedie tipo Heysel o Superga, prendersela con allenatori o con giocatori”. Sono le parole del tecnico dell’Inter Luciano Spalletti che Interviene così sui fatti prima e durante la sfida con il Napoli a San Siro. ”La mia posizione è di condanna senza se e senza ma, però bisogna stare ...

Morte tifoso Inter - la moglie : “era una brava persona” : Il mondo del calcio è sotto shock per la Morte di un tifoso Interista in seguito agli scontri avvenuti prima del match di campionato tra Inter e Napoli, a perdere la vita è stato Daniele Belardinelli. Ovviamente sconvolta la moglie: “era una brava persona, gli volevano tutti bene – riporta la rosea -. Mio marito era solo un grande lavoratore, con il lavoro abbiamo costruito tutto, abbiamo una casa, due macchine di proprietà. Gli ...

Morte tifoso Inter - parla il padre : nuove rivelazioni clamorose : Morte tifoso Inter – Il mondo del calcio è sotto shock per la Morte del tifoso dell’Inter in seguito agli scontri prima del match contro il Napoli, in mattinata ha perso la vita un tifoso nerazzurro. Al Tg1 e Mediaset ha parlato il padre Vincenzo. “Attendiamo i risultati dell’autopsia per capire cosa sia effettivamente successo. Si dice che lui scappava e la vettura gli è andata dietro e lo ha investito” ...