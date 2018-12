Morta per influenza suina e meningite | addio alla giovane giornalista | aveva 26 anni

Pakistan - violentata bambina di 3 anni : Faryal Morta per paura e dolore : Di nuovo uno stupro in Pakistan. Di nuovo una vittima minorenne. A finire nella rete losca degli stupratori, stavolta, è stata la piccola Faryal, una bambina di soli tre anni. Il dramma è accaduto nel distretto di Khyber Pakhtunkhwa. Faryal era scomparsa dalla sua casa martedì verso le 14. Il padre e la madre, non vedendola più, si erano messi a cercarla e, alla fine, avevano deciso di denunciarne la scomparsa alla Polizia. Gli agenti avevano ...

Usa - giovane giornalista di Fox è Morta per influenza suina/ Aveva 26 anni : sconvolti i colleghi : Usa, giovane giornalista di Fox è morta per influenza suina. Aveva 26 anni: sconvolti i colleghi e i famigliari, centinaia di messaggi sui social

BIMBA LASCIATA IN AUTO E Morta : CHIESTA ARCHIVIAZIONE PER IL PADRE/ Pisa ultime notizie - colpa di un black out : Pisa, BIMBA MORTA in AUTO: CHIESTA ARCHIVIAZIONE per il PADRE. Accusa e difesa concordano, nessuna respoinsabilità colposa. 44enne ebbe 'black out'.

Pisa - bimba dimenticata in auto e Morta : chiesta l’archiviazione per il papà : La piccola Giorgia, di un anno, è morta in auto il 18 maggio scorso dopo che il padre l'aveva lasciata per ore nella vettura posteggiata davanti all'azienda di San Piero a Grado (Pisa) dove lavora. Sia accusa che difesa sarebbero arrivati alla conclusione che non sussistono comportamenti colposi da parte del genitore.Continua a leggere

Pedofilo ucciso a Benevento. Per la procura i mandanti sono i familiari di una 15enne Morta suicida : "L'omicidio di Giuseppe Matarazzo è stato sicuramente su commissione e i due arresti di oggi sono solo l'inizio perché le indagini vanno avanti alla ricerca di un eventuale intermediario e dei mandanti". Lo ha detto il procuratore di Benevento, Aldo Policastro, sui due arresti per l'omicidio del Pedofilo ucciso a distanza di un mese dalla sua uscita dal carcere. I 'mandanti' dell'omicidio, secondo la procura, sono proprio da ...

Cosa dice di noi la nostra ossessione per l'imMortalità : Personalità del mondo del web, come Kenneth, avanguardista della sicurezza e dell'identificazione informatica, e il pioniere della crittografia asimmetrica Ralph Merkle; il cofondatore di PayPal ...

Sampdoria ai piedi di Quagliarella - l’attaccante è ‘imMortale’ : altra perla del blucerchiato - record e doppio sogno nel cassetto : E’ un momento magico per Fabio Quagliarella. E’ andata in scena la 18^ giornata del campionato di Serie A, vola la Sampdoria del tecnico Giampaolo che è reduce da una serie di risultati utili che hanno rilanciato i blucerchiati in chiave Europa e forse anche in grado di lottare per la Champions League. La Sampdoria occupa la quinta posizione in classifica, 29 punti conquistati, solo due quelli di distacco dal quarto posto ...

È Morta Sandra Verusio - famosa per i suoi incontri da “salotti romani” : È morta Sandra Verusio, molto nota negli ambienti romani per gli incontri che organizzava con personaggi famosi, soprattutto della politica, nel salotto del suo attico a Roma. Amica di Giovanni Spadolini, si era appassionata alla politica e aveva creato numerosi

Torino - auto contro muro perché conducente positiva al test sulla cocaina : Morta la passeggera : Le due giovani erano su una Lancia Y che si èschiantata contro il muro di una scuola, per poi finire contro un palo della luce e ribaltarsi. In tanti hanno visto l'incidente e hanno chiamato i ...

Andrea - violentata alla fermata dell’autobus : “Ho finto di essere Morta per sopravvivere” : Andrea Sicignano, studentessa di origine americana di 27 anni, ha raccontato su Facebook, con tanto di foto choc, la violenza subita qualche notte fa presso una stazione di autobus di Madrid, dove si è trasferita da sei mesi. "Quello che mi è successo è reale, può succedere a chiunque e continuerà a succedere. Ma non lascerò che questo distrugga il mio spirito, la mia indipendenza come donna".Continua a leggere

“Anna è Morta”. 27 anni - era partita per il Messico da 10 giorni : mistero sulla sua fine : È avvolta nel mistero la morte in Messico di Anna Ruzzenenti, un’istruttrice subacquea veronese di 27 anni. La giovane, riferisce il quotidiano L’Arena, è stata trovata morta a Playa del Carmen. La 27enne, che lavorava per una scuola di immersione, era partita lo scorso 13 dicembre per una vacanza nel paese centro-americano. La donna era originaria di Bardolino, in provincia di Verona. Ancora da chiarire le cause del decesso, che ...

Neonata Morta in ospedale - consegnata ai genitori in una scatola di cartone : «Per risparmiare» : Una bambina appena nata e morta dopo un ora è stata consegnata alla famiglia dentro una scatola di cartone. Quanto accaduto nel quartiere Chiah a Beirut, in Libano, ha lasciato sotto...