Milan | Suso c’è e può giocare | le ultime in vista della SPAL

Milan-Spal - probabili formazioni : ballottaggio Suso-Cutrone : MILAN SPAL probabili formazioni – Nel Milan di Rino Gattuso, confermato a parole e nei fatti da Leonardo, il grande dubbio è Suso, già assente a Frosinone. Se lo spagnolo dovesse mancare di nuovo, Castillejo sarà titolare. Il modulo resta il 4-3-3. Nella Spal Semplici dovrà fare a meno di Lazzari. A sostituirlo toccherà al […] L'articolo Milan-Spal, probabili formazioni: ballottaggio Suso-Cutrone proviene da Serie A News Calcio - ...

Milan - Gattuso : ''Non solo Higuain - ci manca Suso e Calhanoglu'' : ... canale ufficiale del club, Gattuso ha parlato anche del momento no di Gonzalo Higuain : 'Ha sbagliato un rigore importante, ha preso un cartellino rosso e tutto il mondo ha parlato lui. Quando ...

Infortunio Suso - 2018 a rischio per il calciatore del Milan : Infortunio Suso – Il 2018 di Suso rischia di essere finito con un turno di anticipo. Lo spagnolo, fermo per un’infiammazione al pube, è fortemente in dubbio per il match di sabato contro la Spal, che il Milan è obbligato a vincere per ripartire alla conquista del quarto posto e dell’ingresso alla prossima Champions League. Il suo recupero al momento sembra altamente improbabile, ma Gattuso potrebbe comunque riproporre il 4-3-3 ...

Milan : tempi lunghi per il recupero di Suso - Wenger in pole per la panchina (RUMORS) : Il Milan è reduce dalla pessima partita disputata in casa del neo promosso Frosinone contro il quale i rossoneri non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0. La squadra di Gattuso è apparsa senza gioco e senza idee rischiando anche di perdere la partita. Ancora una volta l’assenza di Suso si è sentita. Con la Spal serviranno i gol ma non sarà lo spagnolo la fonte di ispirazione della manovra Milanista. Come riporta il quotidiano La Repubblica, ...

Frosinone-Milan 0-0 La Diretta Gattuso sceglie Castillejo al posto di Suso : Il 18esimo turno di Serie A in programma nell'inedita collocazione temporale di Santo Stefano si apre con la sfida delle ore 12.30 tra Frosinone e Milan, due compagini che vivono un momento difficile ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Frosinone Milan : diretta tv - si ferma anche Suso tra i rossoneri - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Frosinone Milan: Gattuso medita modifiche dopo il ko interno contro la Fiorentina, per Baroni conferme dopo il pareggio di Udine.

Milan - porte girevoli : riecco Bakayoko e Kessié ma Suso è out : MilanO - Emergenza continua per il Milan di Rino Gattuso , che da una parte festeggia il rientro dalla squalifica dei centrocampisti Kessié e Bakayoko ma perde la fantasia dell'esterno Suso , rimasto ...

Milan - che guaio! Infortunio per Suso : contro il Frosinone non ci sarà : Il Milan perde una pedina fondamentale in vista della trasferta contro il Frosinone: Suso si ferma per un problema fisico e non sarà nemmeno in panchina Piove sul bagnato in casa Milan. Dopo i due pareggi con Torino e Bologna, e la sconfitta contro la Fiorentina, il Milan deve assolutamente tornare alla vittoria nella sfida contro il Frosinone del giorno di Santo Stefano. I rossoneri dovranno provarci senza però il loro giocatore più in ...

Milan-Fiorentina - probabili formazioni : Gattuso rilancia Suso : MILAN FIORENTINA probabili formazioni – Rino Gattuso è nei guai, perde in un colpo solo la cerniera di centrocampo, sia Kessie che Bakayoko sono squalificati. L’idea è quella di cambiare modulo e di ricorrere a soluzioni tattiche fantasiose, una su tutte Suso in regia. Ma è possibile anche un semplice adattamento del 4-3-3 con Calabria […] L'articolo Milan-Fiorentina, probabili formazioni: Gattuso rilancia Suso proviene da ...

Milan-Fiorentina - probabili formazioni : Gattuso rilancia Suso : MILAN FIORENTINA probabili formazioni – Rino Gattuso è nei guai, perde in un colpo solo la cerniera di centrocampo, sia Kessie che Bakayoko sono squalificati. L’idea è quella di cambiare modulo e di ricorrere a soluzioni tattiche fantasiose, una su tutte Suso in regia. Pioli dal canto suo invece recupera i tre squalificati che hanno […] L'articolo Milan-Fiorentina, probabili formazioni: Gattuso rilancia Suso proviene da Serie ...

Milan - Castillejo : 'Suso è un grande - Higuain presto tornerà a segnare' : Samu Castillejo , esterno del Milan , ha parlato a Sport Mediaset in vista della sfida contro la Fiorentina di sabato: ' Non stiamo attraversando un periodo positivo per quanto riguarda i gol segnati , ma il calcio cambia velocemente e non dà il tempo ...

Il Milan resta al buio anche con Suso : Novanta minuti più recupero di 'fase di studio' sono tantini. Eppure è quello che è successo al Dall'Ara per Bologna-Milan. Una partita estenuante e tignosa da giocare, probabilmente, e non facile da ...

Milan - riecco FantaSuso : i rossoneri e Higuain gli chiedono assist : Magari, se ci fosse Suso in Grecia non sarebbe finita in tragedia. Mai come contro l'Olympiacos si era notata la sua assenza nel Milan. La partita di Atene, oltre all'esclusione dall'Europa, ha emesso ...

Milan - l’infermeria si svuota : Suso è ok - tornano anche Romagnoli e Musacchio : Musacchio e Romagnoli sulla via del ritorno dopo i rispettivi guai fisici, Gattuso può sorridere, l’infermeria del Milan si svuota Il Milan va in cerca di riscatto contro il Bologna dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano dell’Olympiacos. Il tecnico Gennaro Gattuso, in attesa della sfida contro Inzaghi, può sorridere in merito ad alcuni degli infortunati che affollano l’infermeria rossonera. Suso è in ...