Milan-Spal 2-1 | Serie A | Gonzalo Higuain firma la vittoria rossonera con le lacrime

(Di sabato 29 dicembre 2018) L’ultima partita diA del 2018, e anche del girone d’andata, vede ilprevalere col brivido sullaa San Siro. Il 2-1 finale è frutto del gol di Petagna dopo 12 minuti, del pareggio di Castillejo al 16° e della definitiva rete del vantaggio siglata da. Il successo consente agli uomini di Rino Gattuso di rimanere ampiamente coinvolti nella lotta per la Champions League, dal momento che si trovano a un solo punto dalla Lazio, quarta in classifica al termine delle prime 19 gare.Primi minuti di grandissima pressione per il, che ci prova a ripetizione con, Calhanoglu e Bakayoko. Tanta furiaviene apparentemente premiata dopo otto minuti: deviazione sul tiro di Bakayoko, palla sul piede di Romagnoli in piena area e gol, ma il capitanoista era in fuorigioco. Al 12° minuto, il fulmine a ciel sereno: Petagna prova a tirare dal ...