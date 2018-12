Milan-Spal 2-1 | le pagelle di CalcioWeb FOTO ...

Il Milan scaccia i fantasmi ma quanta fatica contro la Spal : Higuain torna protagonista e salva la panchina di Gattuso [FOTO] : 1/27 Spada/LaPresse ...

GATTUSO ESONERATO?/ Ultime notizie Milan : pari all'intervallo con la Spal - la panchina traballa : Gennaro GATTUSO esonerato dal Milan? Leonardo e Maldini ribadiscono la fiducia nei confronti di Ringhio, ma sarà decisiva la sfida con la Spal: le Ultime.

Milan-Spal - Higuain segna ed impazzisce di gioia : lo sfogo dopo le critiche [VIDEO] : Milan-Spal, Higuain ha segnato contro la Spal festeggiando più del solito la sua realizzazione dopo il momento grigio Milan-Spal, Higuain è finalmente riuscito a sbloccarsi. dopo un periodo di astinenza prolungato, il Pipita ha segnato oggi il gol del 2-1 per i rossoneri contro la Spal in una gara che sembrava essere complicata sino alla rete del centravanti argentino. dopo il gol la corsa verso i compagni, gli abbracci, le urla ed un ...

Milan-Spal diretta live 2-1 : gol Higuain - i rossoneri ribaltano tutto : Milan-Spal, diretta live – Continua il programma valido per la 19^ giornata del campionato di Serie A, nell’ultimo turno in campo Milan e Spal, due squadre che non stanno attraversando di certo un buon momento. I rossoneri sono in crisi nera e reduci dal deludente pareggio contro il Frosinone, Gattuso non può permettersi un nuovo passo falso. La Spal è alla ricerca di punti salvezza e ha intenzione di giocarsi la partita a viso ...

Milan-Spal - che gol Castillejo! Bomba di sinistro per rispondere a Petagna [VIDEO] : Milan-Spal, dopo la rete di Petagna per il vantaggio spallino, Castillejo ha impattato con un sinistro da urlo Milan-Spal, Samu Castillejo ha messo a segno una rete fantastica, utile a mettere da parte la paura in casa rossonera dopo che Petagna aveva portato in vantaggio i suoi. Un’azione caparbia quella dello spagnolo che successivamente ha scagliato un sinistro perfetto alle spalle di Gomis: preciso e potente. Ecco il video della ...

