Migliori dischi 2018 | tra novità | usati sicuri e una vera chicca

(Di sabato 29 dicembre 2018) Fine anno, tempo di tirare le somme. Così, tra un panettone e un pandoro, non può mancare l’inventario musicale di questo, per capire com’è andato l’anno e quali sono iche meritano di essere ricordati, riascoltati o scoperti. Diciamo subito che è stato un anno positivo. Quella che segue è una carrellata delle uscite che reputo più meritorie, che per maggiore comodità ho ordinato per categoria. O qualcosa del genere.L’usato sicuro – Partiamo con quello che si potrebbe chiamare l’usato sicuro, cioè la generazione di mezzo di comprovata affidabilità artistica. Qui possiamo citare i Baustelle con L’amore e la violenza vol. 2, Musica per bambini di Rancore, Riccardo Sinigallia con Ciao cuore, Patrizia Laquidara con C’è qualcosa che ti riguarda, Alessio Bonomo con La musica non esiste, Giorgio Canali con Undici canzoni di merda con la pioggia dentro e i Calibro 35 con ...