Metro | torna l' allarme polveri sottili | picchi di Pm10 in stazioni e gallerie

Metro Exodus : 4A Games torna a mostrarci il gioco in alcune nuove immagini : Negli ultimi tempi 4A Games ha pubblicato alcuni nuovi screenshot dedicati all'atteso Metro Exodus tramite la pagina Facebook ufficiale. Queste immagini mostrano tre personaggi del gioco, così come alcuni dei mostri che i giocatori incontreranno in questo nuovo gioco della famosa serie.Come riporta DSOGaming, i personaggi che vengono mostrati sono: il tecnico Tokarev, lo specialista Alyosha e Yermak, esperto di treni e forza trainante ...