Meloni attacca sentenza della Corte europea | Prove di sottomissione all' islam

Meloni attacca : 'Ue sta aggredendo l'Italia - in altri casi finge di non vedere' : Giorgia Meloni, in un'intervista rilasciata a Liberoquotidiano.it, esprime il suo punto di vista su quella che è una situazione che rischia di farsi intricata. La leader di Fratelli d'Italia non ha mai lesinato parole molto dure nei confronti di un'Unione Europea che, nel suo pensiero, ha il torto di non fare sempre il bene dell'Italia. L'occasione, tuttavia, diventa proficua anche per esprimere tutte quelle che sono le sue perplessità ...