Max Gazzé | a Roma l' anteprima del tour per i vent' anni di ' La favola di Adamo ed Eva'

Scaletta e ingressi per i concerti Max Gazzè a Roma per La Favola di Adamo ed Eva : info utili e biglietti : I concerti di Max Gazzè all'Auditorium Parco della Musica inaugurano la stagione dei live che l'artista Romano ha voluto dedicare al suo album più celebre, quello con il quale ha dato una svolta alla sua carriera. Sul palco sarà quindi riproposto l'intera tracklist contenuta nel disco, con un ritorno al pop dopo il tour sinfonico che l'artista ha voluto dedicare ad Alchemaya. I biglietti per i concerti sono ancora in prevendita su ...

Max Gazzè - La favola di Adamo ed Eva tour-20 anni : da domani tre eventi unici a Roma : Correva l'anno 1998 quando uno dei più apprezzati cantastorie dei nostri giorni, Max Gazzè , raccontava con ironia la sua prima favola, quella di Adamo ed Eva, accompagnato da un basso che scandiva, ...

Max Dedo e Un posto vero : «Io - Max Gazzè e Carmen Consoli in un album di utopie e sogni» : Un album nuovo, fedele al passato, ricco di collaborazioni e frizzante. Questa l'anima di ' Un posto vero ', uscito lo scorso 7 dicembre. L'album è il terzo disco di Max Dedo , all'anagrafe Massimo De ...

Max Gazzè su Asia Argento : «Sarebbe stata un'eccellente giudice di X Factor» : di Claudio Fabretti 'Non riuscivo a stare fermo a casa. Così, dopo i concerti in Europa per festeggiare i 20 anni di 'La favola di Adamo ed Eva', ci ho preso gusto. Al punto da decidere di proseguire ...

Max Gazzè - nuovo tour per i 20 anni dell'album più amato : «La mia Favola pop di papà e sognatore» : 'Non riuscivo a stare fermo a casa. Così, dopo i concerti in Europa per festeggiare i 20 anni di 'La Favola di Adamo ed Eva', ci ho preso gusto. Al punto da decidere di proseguire i live in Italia'. ...

Nuovo tour 2019 di Max Gazzè per i vent’anni de La Favola di Adamo ed Eva : date e biglietti in prevendita : I fan storici del cantautore romano saranno deliziati all'idea che il Nuovo tour 2019 di Max Gazzè nei club italiani sia interamente dedicato ad uno dei suoi album migliori e certamente tra i più amati, La Favola di Adamo ed Eva. Dopo aver portato a termine un tour europeo per celebrare i primi 20 anni del disco cult che lo ha consacrato tra i migliori autori e musicisti della scena pop italiana, a grande richiesta Max Gazzè torna a suonare ...

Max Gazzè al concerto di Capodanno a Salerno al posto di Massimo Ranieri : Max Gazzè al concerto di Capodanno a Salerno al posto di Massimo Ranieri. Queste l'indiscrezione riportata da Il Mattino, che dà come certa la presenza dell'artista di La favola di Adamo ed Eva in Piazza Amendola per l'ultimo dell'anno. L'ingaggio dovrebbe essere ufficializzato dall'amministrazione comunale che sarebbe pronta a mettere sotto contratto l'artista dopo il forfait di Massimo Ranieri che ha dovuto rifiutare il concerto per altri ...

Capodanno 2019 - in piazza a Salerno ci sarà Max Gazzè : La festa di Capodanno 2019 in piazza Amendola a Salerno sarà animata dal cantante Max Gazzè. L'interprete romano va a prendere il posto di Massimo Ranieri che pare dovesse essere la prima scelta nei piani degli organizzatori. Il cantante di 'Perdere l'amore', invece, presenzierà alla diretta televisiva di San Silvestro, organizzata dalla Rai a Matera. Il nome di Gazzè è stato scelto tra una rosa di artisti nella quale comparivano anche Alvaro ...

Carl Brave - duetto con Max Gazzè in "Posso"/ Video - da Coez a Fabri Fibra nel nuovo disco - IlSussidiario.net : Il nuovo singolo e Video di Carl Brave in duetto con Max Gazzè esce oggi online anticipa il disco Notti Brave , After, che esce il 30 novembre

Carl Brave e Max Gazzè cantano Posso in anteprima a X Factor 12 : video e testo del nuovo singolo : Uscirà domani 16 novembre il nuovo singolo di Carl Brave e Max Gazzè intitolato “Posso”, e sarà in rotazione radiofonica e disponibile sulle piattaforme streaming o in download digitale. Due mondi diversi che si incontrano per dare vita a una collaborazione di cui Carl Brave si dice fiero perché Gazzè è e ha fatto la storia della musica italiana. Il singolo “Posso” di Carl Brave e Max Gazzé anticiperà il nuovo lavoro “Notti Brave ...

Ospiti e assegnazioni di X Factor 2018 - 4° Live Show del 15 novembre con Gianna Nannini e Max Gazzè in studio : Ospiti e assegnazioni di X Factor 2018 per il 4° Live Show in diretta stasera, giovedì 15 novembre, sono disponibili all'interno cdi questo articolo. Il nuovo appuntamento con il talent Show è alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108 del satellite e 311 o 11 del digitale terrestre). 9 i concorrenti ancora in gara rispetto ai 12 inizialmente selezionati. Manuel Agnelli è l'unico dei giudici ad avere ancora il team al gran completo: nessuna delle ...