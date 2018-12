Mattarella nomina 33 "eroi" Repubblica

: RT @Agenzia_Dire: 'Tu non sei #razzista, sei #stronzo': #Mattarella nomina la donna che difese i #migranti sulla #circumvesuviana 'Ufficial… - CarmelinaCarmi : RT @Agenzia_Dire: 'Tu non sei #razzista, sei #stronzo': #Mattarella nomina la donna che difese i #migranti sulla #circumvesuviana 'Ufficial… - VGiambersio : Porta i libri ai bambini dei paesi della Basilicata, Mattarella lo nomina Commendatore - TuriCaggegi : RT @Agenzia_Dire: 'Tu non sei #razzista, sei #stronzo': #Mattarella nomina la donna che difese i #migranti sulla #circumvesuviana 'Ufficial… -

Il presidenteha conferito, motu proprio, 33 onoreficenze al Merito dellaa cittadine e cittadini distintisi persmo, solidarietà, soccorso,inclusione sociale,cooperazione internazionale, tutela dei minori, promozione della cultura e legalità. Tra loro,Maria Tiziana Andriani, per l' impegno nella lotta al cancro in Africa; Germana Giacomelli,"Grande madre d' Italia",ha avuto 121 figli,tra partoriti,adottati,affidati; Antonio La Cava, maestro in pensione,porta libri ai bimbi nei paesi sperduti della Basilicata.(Di sabato 29 dicembre 2018)