Marocco | arrestato uno svizzero per l' uccisione delle 2 turiste

Turiste scandinave uccise in Marocco - arrestato cittadino svizzero : “Addestratore dei terroristi” : Un cittadino svizzero (con passaporto anche spagnolo) è stato arrestato in Marocco in relazione all’omicidio di due Turiste scandinave nell’Alto Atlante. L’uomo, nato da genitori magrebini e da tempo residente nel Paese, è stato fermato a Marrakesh, ha spiegato l’Ufficio centrale per le indagini giudiziarie. «Impregnato di ideologia estremista e vi...

Marocco : assassinio due turiste - arrestato uno svizzero

Marocco - giovani ragazze uccise : arrestato un uomo - si cercano i complici : Due giovani amiche, che frequentavano la stessa università nel sud della Norvegia avevano deciso di affrontare insieme un viaggio "di Natale" in Marocco, che sarebbe dovuto durare un mese. Il tipo di viaggio era considerato sufficientemente sicuro, in quanto il Marocco non è uno dei paesi considerati pericolosi. Non molto lontano dal villaggio di Imlil, in prossimità di Chamharouche, le due ragazze purtroppo hanno incontrato, imprevedibilmente, ...

Marocco - due turiste scandinave uccise sull’Atlante. Media : “Sgozzate e violentate”. Arrestato un sospetto : Sono state trovate con profondi tagli sulla gola, sgozzate e uccise, riportano alcuni giornali locali, dopo essere state violentate. La notizia arriva dal Marocco, vittime due turiste scandinave. Le autorità del paese hanno Arrestato un sospetto, ma, fa sapere il ministero dell’Interno di Rabat, sono ancora in corso le ricerche di altri possibili indiziati. Le due giovani ragazze, la norvegese Maren Ueland, 28 anni, e la danese Louisa ...