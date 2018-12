Marchisio | capodanno con la famiglia a Dubai | il calciatore vola al caldo degli Emirati e

sportfair

(Di sabato 29 dicembre 2018) Arrivo ae cena da Nusr-Et: ladi Claudiosi prepara a festeggiare ilnegliArabi Claudio, dopo aver patito il freddo a San Pietroburgo ed essere passato da Torino a salutare parenti ed amici, èto acon la. Insieme alla moglie Roberta Sinopoli ed ai figli Leonardo e Davide, ilex Juventus si concede un po’ di relax nel lussuoso paradiso di, dove a padroneggiare sono ile la ricchezza. Dopo una giornata in viaggio, la cena per laè al celebre ristorante Nusr-Et, dove le prelibatezze a base di carne si sprecano.>>> CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO <<< Fai clic qui per vedere lo slideshow.L'articolocon la: ilale si concede una cena da Nusr-Et FOTO E VIDEO sembra ...