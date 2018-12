Maradona | non si presenta al ritiro dei Dorados | cambia squadra?

Brian May - Queen - : «Maradona non mi ha più restituito la mia maglietta» - Calcionews24 : I Queen stavano girando il mondo con il loro 'The Game Tour' e quel giorno si apprestavano a tenere il loro quinto e ultimo concerto in Argentina...

River-Boca - Maradona non ci sta e attacca la CONMEBOL : “Madrid? Non siamo tutti Macrì” : Il suo Dorados si avvicina alla promozione, ma basta ricordare a Maradona dove si disputerà il ritorno della finale di Libertadores per farlo infuriare. La partita tra River e Boca, infatti, si giocherà a Madrid e tutto ciò non va giù all’argentino. L’ultimo numero 10 della storia del Napoli, tra l’altro, ha puntato l’attenzione sul fatto che prima o poi le due squadre si ritroveranno di fronte in Argentina e magari ...

Copa Libertadores – Maradona non ha dubbi - l’appello al Conmebol : “date il successo al Boca” : Maradona interviene dopo sospensione della sfida di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors: l’appello dell’ex calciatore Diego Armando Maradona ha esortato l’organo di governo del calcio sudamericano il Conmebol ad assegnare la Coppa Libertadores al Boca Juniors dopo la sospensione della gara di ritorno a causa degli hooligan del River Plate. La partita tra i due club argentini, originariamente previsto per ...

Maradona boccia Solari - non è da Real : ANSA, - ROMA, 14 NOV - Santiago Solari firma un contratto con il Real Madrid fino al 2021, accettando la scommessa del presidente Florentino Perez, e Diego Armando Maradona lo boccia su tutti i fronti.

Batistuta : "Roma o Fiorentina? Sono tifoso viola. Maradona - errori che non condivido..." : La sfida tra Fiorentina e Roma "che Sono sempre state nel mio destino", il duello tra Messi e Cristiano Ronaldo "in cui prendo Leo" e la Juventus "che deve vincere la Champions League". Gabriel Omar ...

Messico : Maradona ospite a evento di beneficenza per vittime inondazioni : L’ex stella del calcio Diego Maradona, allenatore dei Dorados club di seconda divisione del calcio messicano, parteciperà ad una cena di beneficenza per aiutare le vittime delle inondazioni in Messico, come ha annunciato il club. “Maradona sarà l’ospite speciale il 5 novembre, nella cena dove i partecipanti potranno vivere una serata speciale con tre portate e musica dal vivo” a Sinaloa, dove l’argentino ...

Diego Armando Maradona : “Non riesce a camminare…” L’ortopedico spiega il motivo. Guarda il VIDEO : Maradona sta facendo preoccupare i suoi fan. A destare la preoccupazione e la curiosità di alcuni tifosi sono stati dei VIDEO postati sui social. In alcuni frame di questi VIDEO si vede come El... L'articolo Diego Armando Maradona: “Non riesce a camminare…” L’ortopedico spiega il motivo. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

La stampella non ferma Maradona : balla negli spogliatoi dopo la vittoria : Diego Amando Maradona balla di nuovo negli spogliatoi con i suoi giocatori. L'allenatore argentino, nonostante un problema alle ginocchia che lo costringe a muoversi con le stampelle, ha festeggiato ...