Mara Venier | breve pausa da nonna prima dell’ultima puntata del 2018 di Domenica In

Domenica In - Mara Venier durante la pausa sorpresa così : crisi psichedelica - ma cosa sta facendo? : Piccolissima pausa per Domenica In e Mara Venier, che sarà in onda domani, Domenica 30 ottobre, vola a Santo Domingo con il suo Gerò e il nipotino. Zia Mara, insomma, in versione nonna. Su Instagram, la conduttrice di Rai 1 documenta il suo viaggio con una serie di fotografie in cui, rigorosamente,

Mara Venier salta la diretta di Domenica In del 30 dicembre : Mara Venier in vacanza: Domenica In non sarà in diretta il 30 dicembre Mara Venier ha trascorso le feste di Natale a Santo Domingo insieme al marito Nicola Carraro, al figlio, alla nuora e al nipotino Claudietto. Probabilmente la bionda conduttrice, ex giudice popolare di Tu Si Que Vales, trascorrerà anche la fine dell’anno e l’arrivo di quello nuovo sulle spiagge incontaminate in compagnia del mare blu cristallino. Mara Venier salta ...

Domenica In - l'Oroscopo 2019 da Mara Venier : anticipazione inquietante - chi viene condannato dagli astri? : Non si ferma mai la Domenica In di Mara Venier, che andrà in onda anche Domenica 30 dicembre, a ridosso di Capodanno. Una puntata di festa su Rai 1, di cui TvBlog anticipa gli ospiti. In studio l'astrologo Mauro Prefetti, che si spenderà nell'immancabile e seguitissimo Oroscopo 2019. Attese dunque l

Mara Venier e la foto in spiaggia a Natale. Gli hater la criticano e lei s’infuria : «Anche oggi devi rompermi le p***» : Mara Venier e la foto in spiaggia nel giorno di Natale. Gli hater la criticano e lei s’infuria. La signora della domenica ha postato una tenera foto su Instagram in compagnia del nipotino, sulla spiaggia di Santo Domingo, dove Mara possiede una casa e dove sta trascorrendo le feste con i suoi cari. Boom di like per l’esotico scatto natalizio, ma quando una follower l’attacca, lei perde le staffe: «Anche oggi mi devi rompere le ...

Domenica In - Mara Venier e l'ormone alle stelle : si slaccia il microfono da sola - e... : Quella "vecchia volpona" di Mara Venier. Siamo a Domenica In, nelle battute finali della puntata pre-natalizia di Domenica 23 dicembre. I brindisi cominciano a fare il loro effetto: in studio c'è euforia e qualcuno appare anche piuttosto alticcio. E la mitica Mara, ad un certo punto, si slaccia il m