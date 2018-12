Manovra | protesta FI alla Camera con gilet azzurri | ' Basta tasse'

Camera - Manovra alla prova della fiducia - Protesta Forza Italia con gilet azzurri : Alta tensione nell'aula della Camera durante la discussione sulla Manovra economica , sulla quale il governo ha posto la fiducia. Protesta dei deputati di Forza Italia con indosso gilet azzurri: "...

Manovra - Forza Italia protesta alla Camera. Berlusconi lancia "i gilet azzurri" : Hanno lasciato i loro seggi e sono scesi verso i banchi del governo con indosso una pettorina blu. "Giù le mani dalle pensioni", "Basta tasse" e "Giù le mani dal no profit", questi gli slogan impressi sugli indumenti indossati dai deputati di Forza Italia, durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia alla legge di Bilancio alla Camera. La protesta è andata in scena all'inizio dell'intervento di Teresa Manzo del Movimento 5 ...

Manovra - il voto di fiducia alla Camera Protesta del Pd | : Dopo le tensioni in Aula di ieri, alle 17 sono iniziate le dichiarazioni di voto e la votazione sulla fiducia. Il 31 è l’ultimo giorno per trasformare il testo in legge

Manovra - il Pd protesta in piazza Montecitorio : roba più triste di un funerale : Più che una manifestazione di protesta, sembra un funerale. Siamo a piazza Montecitorio, dove il Pd e i suoi militanti (ben pochi) si sono radunati per manifestare contro le procedure adottate dal governo gialloverde per approvare la Manovra, che di fatto ha saltato l'esame di Commissione e aula. Ed

Manovra - la protesta del Pd davanti a Montecitorio : 'Un pericolo per gli italiani' : Questa mattina davanti alla Camera dei deputati circa duemila persone hanno manifestato contro le misure contenute nella legge di bilancio. In...

Manovra - le opposizioni protestano e alla Camera scoppia la bagarre. Manovra al fotofinish : È una corsa contro il tempo condita da risse e liti, il via libera alla legge di bilancio. Entro il 31 dicembre, per evitare di arrivare a esercizio provvisorio di bilancio, il testo deve essere sulla scrivania di Sergio Mattarella per la firma, che il capo dello Stato potrebbe accompagnare - si ragiona in ambienti parlamentari - con una lettera di...

Manovra - la protesta dei pensionati : 'Basta usarci come bancomat' : pensionati in piazza in tutta Italia per protestare contro la decisione del governo di rimettere mano alla rivalutazione delle pensioni , con il blocco dell'adeguamento degli assegni , a partire da 1.

Manovra - la protesta dei familiari 'Nessuna misura per le vittime dell amianto e delle stragi' : ROMA - Nulla per le vittime dell'amianto. Nulla per quelle del terrorismo. I familiari non ci stanno e, attraverso le associazioni, attaccano la prima Manovra del governo gialloverde ormai al rush ...

Manovra - pensionati in piazza. Conte : "Protestano per pochi euro. Con la Fornero restarono in silenzio" : È partita la protesta dei pensionati contro la Manovra. Nel mirino la norma che prevede il taglio della rivalutazione delle pensioni medie, quelle, cioè, che partono da 1.500 euro lordi. I sindacati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil hanno dato il via alla protesta in tutta Italia da oggi 28 dicembre. "Il governo - hanno affermato i segretari generali Pedretti, Bonfanti e Bellissima - usa i pensionati italiani come un bancomat. È ...

Pensionati protestano a Firenze : presidio contro la Manovra del popolo : Non è tollerabile, continueremo la protesta anche perché si è in un contesto che in economia presenta numerose criticità a partire dalle pensioni che avranno i giovani, uno dei problemi centrali del ...

Manovra - ultimo miglio con bagarre alla Camera. Pd e Forza Italia protestano in aula contro i tempi ristretti imposti dal governo : Ore 10, emiciclo di Montecitorio. Il deputato del Pd Emanuele Fiano tuona contro il presidente della Camera Roberto Fico: "Non è mai successo che si arrivasse a una terza lettura della legge di bilancio senza che si esaminassero i relativi emendamenti". È l'ultimo miglio della Manovra ed è un ultimo miglio di proteste. È un déjà-vu di quello che è successo pochi giorni fa al Senato. Le opposizioni ...

Manovra - le opposizioni protestano e alla Camera scoppia la bagarre : È bagarre nell’Aula della Camera prima che inizi l’esame della Manovra. La seduta è stata sospesa, e il presidente Roberto Fico ha convocato al conferenza dei capigruppo. I rappresentanti delle opposizioni hanno abbandonato la riunione dei capigruppo di Montecitorio, per protesta contro la decisione del presidente della Camera Roberto Fico di non c...