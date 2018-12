Manovra | Pd in piazza contro il governo | ' Affama i poveri e calpesta la democrazia' Oggi

Manovra - FI e Pd contro Fico. Democratici in piazza : “Salvini e Di Maio ubriachi. Portano a sbattere il Paese” : Un testo “pasticciato” che “rischia di affossare il paese“. Così le opposizioni hanno ribadito il giudizio sulla legge di bilancio che approda oggi alla Camera per l’ultimo voto di fiducia. Partito democratico e Forza Italia, dopo le polemiche di ieri in aula, non risparmiano neanche il presidente Roberto Fico. “Non è all’altezza di svolgere il suo ruolo, si dimetta“, ha commentato il senatore forzista ...

Partito Democratico in piazza Montecitorio contro la Manovra : "Onestà - dove sta?" : "Ripudiamo lo scontro fisico in Aula, ma siamo nervosi perché alcuni nella maggioranza pensano che il consenso dei cittadini é una dittatura della maggioranza. Qualcuno vuole cambiare la democrazia parlamentare e noi non possiamo permetterlo". Lo ha detto il deputato Pd Emanuele Fiano al sit-in davanti alla Camera. Poco fa sono usciti una trentina di deputati dem guidati dal capogruppo Graziano Delrio. Tra gli altri il presidente ...

I pensionati e relativi sindacati sono scesi in piazza contro la Manovra. "Ci usano come bancomat" - Milano Post : Facciano la loro protesta in strada, ma non c'è un attentato alle pensioni, abbiamo operato con discernimento per una redistribuzione" Per la cronaca il link all'ultima circolare dell'Inps http://...

Manovra - pensionati in piazza. Conte : "Protestano per pochi euro. Con la Fornero restarono in silenzio" : È partita la protesta dei pensionati contro la Manovra. Nel mirino la norma che prevede il taglio della rivalutazione delle pensioni medie, quelle, cioè, che partono da 1.500 euro lordi. I sindacati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil hanno dato il via alla protesta in tutta Italia da oggi 28 dicembre. "Il governo - hanno affermato i segretari generali Pedretti, Bonfanti e Bellissima - usa i pensionati italiani come un bancomat. È ...

Il Pd scende in piazza contro la Manovra : È countdown per la manovra varata dal governo Conte, al giro di boa dell'esame della Camera. La Legge di Bilancio, che deve essere approvata entro sabato per evitare l'esercizio provvisorio, è approdata nella commissione competente di Montecitorio, fra le proteste delle opposizioni e l'avvertimento0 del Pd che annuncia di rivolgersi alla Corte costituzionale, perché "il Parlamento e' ...

Manovra - i fendenti piazzati da Elena Boschi al governo : “Nel 2019 le tasse aumenteranno - bugiardi” : Manovra, ancora tensione sulla Manovra più discussa degli ultimi anni, Elena Boschi tramite twitter lancia l’Hashtag “Direttabilancio” e attacca il governo Lavori in corso sulla legge di bilancio alla camera, domani dovrebbe ultimarsi il tutto, intanto dall’opposizione partono ancora le critiche. Questa volta tramite il proprio profilo twitter parla Maria Elena Boschi. La Boschi mediante il proprio profilo, cerca di ...

