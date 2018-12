Manovra | oggi il voto finale dopo la bagarre

Cosa succede oggi con la Manovra : Nel tardo pomeriggio la Camera voterà la fiducia alla legge di bilancio, ma per l'approvazione definitiva bisognerà aspettare domani

Manovra - sarà pioggia di tasse : chi paga davvero di più : Il premier Giuseppe Conte ha parlato di "redistribuzione", ma la verità è che con la Manovra le tasse nei prossimi tre anni aumenteranno, facendo salire la pressione fiscale al 42,4% nel 2019 e al 42,8% nel 2020, per poi scendere al 42,5% nel 2021, ma sempre più del già altissimo 42% attuale. Tradot

Retromarcia del governo sulla tassa ai no profit. Oggi la Manovra alla Camera : La Commissione Bilancio ha approvato il mandato al relatore sulla legge di bilancio. Intanto sull'aumento dell'Ires per gli enti di volontariato il premier Conte rassicura.'è stato un errore, sarà ...

Manovra al rush finale - oggi in Commissione. Ira delle opposizioni : Le opposizioni hanno inoltre chiesto le audizioni sulla Manovra del ministro dell'economia, Giovanni Tria, dell'Ufficio parlamentare di bilancio, dell'Agenzia del Demanio e del direttore generale del ...

