Manovra | Governo ottiene fiducia con 327 voti favorevoli

Manovra - il governo ottiene la fiducia alla Camera : 327 favorevoli. Fi in Aula con i gilet azzurri. Il Pd : “Premiati i furbi” : Accuse, contraccuse, gilet azzurri indossati prima in Aula e poi davanti a Montecitorio con la promessa di portarli in piazza a gennaio. La discussione sulla legge di Bilancio finisce come era iniziata. Le opposizioni attaccano Lega e M5s per l’iter verso l’approvazione e i contenuti, il governo tira dritto e incassa la fiducia con 327 voti favorevoli. Le nuove proteste producono l’effetto di ritardare nuovamente i lavori, con ...

Imu-Tasi - la tassa nascosta nella Manovra del governo : quanto aumentano le imposte : nella manovra del governo del "cambiamento" c'è una ingombrante novità su due delle tasse più odiate dai contribuenti italiani, quelle sulle case. Sia l'Imu che la Tasi sono destinate ad aumentare in almeno l'80% dei comuni italiani, dopo che il governo ha eliminato il blocco degli aumenti su tribut

Forza Italia attacca il governo : "Manovra dello sbandamento" : Dopo il Senato, la manovra è giunta alla prova della fiducia anche alla Camera. Con l'iter più contestato degli ultimi anni. L'inizio della prima chiama è fissato alle 18.30 e l'esito dovrebbe prendere un paio d'ore dopo. Seguirà l'esame degli ordini del giorno - che sono 244 - fino a mezzanotte. La seduta riprenderà domani alle 9 quando ci sarà anche il voto finale sul provvedimento.Le opposizioni all'attacco del governo. Soprattutto Forza ...

Manovra : Lotti - Pd c'è e ci sarà - opposizione dura a governo di cialtroni : "Aumenta la pressione fiscale e diminuiscono le risorse per gli investimenti: esattamente il contrario di quello che è stato fatto negli ultimi anni e che aveva fatto ripartire la nostra economia. ...

Manovra - Gelmini : “Governo sta cercando di abolire Camera e Senato senza che nessuno se ne accorga” : “Il governo con questa Manovra sta cercando di abolire la Camera e il Senato e noi non saremo complici di questo vilipendio delle istituzioni: quello che accade è di una gravità assoluta”. Lo ha detto la presidente dei deputati Fi Mariastella Gelmini in una conferenza stampa alla Camera L'articolo Manovra, Gelmini: “Governo sta cercando di abolire Camera e Senato senza che nessuno se ne accorga” proviene da Il Fatto ...

Manovra - il 2019 non promette nulla di buono per il governo. Salvini l’ha capito - Di Maio no : Nell’interminabile travaglio, doloroso e grottesco, che ha accompagnato il parto della legge finanziaria 2019, tra tutti i contendenti il solo punto a favore è quello che può marcarsi il governo giallo-verde per aver tenuta botta – unico caso a memoria d’uomo – a fronte della Commissione europea: il merito del rifiuto di assumere la postura del tappetino; tutelando almeno formalmente la propria dignità di partner dell’Unione ...

Pensioni : Q100 - il Governo attende l'approvazione della Manovra per liberare risorse : Il Governo giallo-verde sta aspettando il via libera dalla Commissione Bilancio alla Camera sulla nuova Legge di Stabilità che entrerà in vigore a partire dal primo gennaio 2019. La nuova manovra ha stanziato le risorse necessarie per finanziare le due misure in campo previdenziale come Quota 100 voluta dalla Lega ed il reddito di cittadinanza, autentico cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle. Decreti in arrivo tra il 10 e il 12 gennaio Con ...

Perché tutti parlano di rimpasto di Governo dopo la Manovra : dopo la conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio, si moltiplicano le voci sulla possibilità che nelle prossime settimane abbia luogo un vero e proprio rimpasto di Governo. Conte parla di "periodo ipotetico del quarto grado", Salvini parla di ipotesi completamente campata in aria. E, per ora, hanno ragione. Vi spieghiamo il Perché.Continua a leggere

Manovra - Pd in piazza contro il governo : 'Affama i poveri e calpesta la democrazia'. Oggi il voto di fiducia : 'Hanno penalizzato il mondo del lavoro, del volontariato e creato una frattura con l'Europa. Tutto questo si chiama regresso. Non è cambiamento. Il Pd deve spiegare questo con una presenza costante ...