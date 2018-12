Manovra | Gentiloni | “Pericolosa | avremmo potuto migliorarla evitando il prelievo ai

Manovra - Gentiloni : è fasulla - scritta con inchiostro simpatico : Roma, 23 dic., askanews, - 'Da qualche ora si conoscono i veri contenuti della legge di bilancio. E si conferma l'impressione che si tratti di una manovrina stagionale: primavera-estate 2019. I tre ...

Pd - Gentiloni : "È la prima Manovra varata a Bruxelles" : "Rinunciare all'Europa - ha proseguito - vorrebbe dire rinunciare ad una democrazia liberale, ad una superpotenza in un mondo di superpotenze, fatto da Usa e Cina che non sappiamo come si ...

Gentiloni : 'Questo governo cadrà nel 2019 - difficile che possa fare un'altra Manovra' : L'esecutivo ha dato prove talmente negative che credo sia difficile che possa realizzare una nuova legge di bilancio il prossimo anno -

Gentiloni a Sky TG24 : 'Sulla Manovra bisogna cercare un compromesso' - : ... e con il direttore de Il Messaggero, Virman Cusenza, è occasione per parlare della situazione del centrosinistra e per discutere e approfondire le tematiche di attualità politica

Manovra - Gentiloni : “Fondi dalla dismissione di immobili? Buona fortuna - è una cosa da mago Merlino” : “Sono molto contento che parta il congresso che mi auguro si possa svolgere rapidamente. Certamente il mio sostegno a Zingaretti, e grande apprezzamento per quello che rappresenta Marco Minniti e altri candidati se ce ne saranno”. Lo ha detto l’ex premier Paolo Gentiloni a Milano, parlando con i giornalisti a margine della presentazione del suo libro “La sfida impopulista” a Bookcity “Io comunque farò il ...

Manovra - Gentiloni : “Numeri non verosimili - la confusione costa. Logica del me ne frego ci spinge ai margini dell’Europa” : “Certamente c’è da preoccuparsi per una Manovra che danneggia chi produce; poi preoccupa il muro contro muro con l’Ue. Con l’Ue si negozia”. Lo ha detto l’ex premier Paolo Gentiloni a margine della presentazione del suo primo libro “La sfida impopulista” a Roma. “I numeri della Manovra sono inverosimili e questa scarsa affidabilità è molto più grave di un 2,4%. La Logica del me ne frego e ...

