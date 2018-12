Manovra | è di nuovo bagarre alla Camera prima del voto di fiducia

Manovra - è di nuovo bagarre in Aula : 19.14 Ancora bagarre in Aula alla Camera prima del voto sulla fiducia posta dal governo alla Manovra economica, voto atteso in serata. Il presidente Fico ha più volte ripreso le opposizioni. Durante le dichiarazioni di voto, proteste del Pd contro M5S. Flash-mob dei deputati di FI che hanno indossato 'gilet' azzurri con scritto 'Basta tasse', 'Giù le mani dalle pensioni' e 'Giù le mani dal no profit'. Fico ha chiesto ai commessi di ...

Manovra - ok dalla Commissione Bilancioal maxiemendamento : fuori l'opposizione | Posto voto di fiducia : countdown Senato | Nuovo rinvio : voto dopo mezzanotte : Si allungano i tempi alla Camera: la Manovra sarà in Commissione il 27 dicembre, per approdare in Aula il 28 ed essere varata entro il 29. Il presidente Fico: "Il Parlamento deve rimanere centrale"

Manovra - nuovo caos in commissione. Forza e Pd protestano : “Stanno cambiando il testo. Pressapochisti e pasticcioni” : Scoppia un nuovo caso sulla Manovra. Dopo la presentazione del maxiemendamento sostitutivo dell’intera legge, e l’annuncio da parte del governo dell’intenzione di porre la fiducia nell’Aula di Palazzo Madama, si è passati all’esame in commissione Bilancio, ma qui dopo poco i lavori sono stati interrotti. Forza Italia, per bocca di Massimo Mallegni, accusa: “Dopo giorni d’attesa il governo ora si è presentato con un testo modificato per ...

Manovra - Tria invia il nuovo schema all'Ue. Continua il dialogo : Roma, 17 dic., askanews, - Continua il dialogo sulla Manovra con l'Unione europea. Il ministro dell'economia Giovanni Tria ha inviato a Bruxelles un nuovo schema con le correzioni chieste per evitare l'apertura della procedura d'infrazione. Ora si attende la valutazione della nuova proposta da parte ...

Nuovo vertice per la Manovra : si cercano ancora 3 miliardi : Tre miliardi di euro. Tanto serve al governo per far quadrare i conti e far sì che il saldo finale della manovra faccia arrivare il deficit al 2,04% del Pil come promesso dall'Italia all'Europa. Il premier Giuseppe Conte ha passato ore oggi riunito a Palazzo Chigi con i tecnici del Ministero dell'Economia e Finanza per capire dove tagliare per non sforare ancora. Sotto i riflettori sarebbero finiti soprattutto quota 100 - la riforma delle ...

Ecotassa in Manovra - nuovo fronte M5s-Lega | P. Chigi media : "Nessun braccio di ferro" : Un emendamento della Lega vuole lo stop alla Ecotassa ma anche agli incentivi delle auto "green". Il sottosegretario Garavaglia: "Se gli amici del M5strovano altre coperture siamo ben contenti". Gli risponde l'omologo ai Trasporti di M5s Dell'Orco: "La riformuleremo ma misura imprescindibile"

