huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Manovra di galleggiamento contro la Costituzione e il Mezzogiorno - TizianaTartari : RT @HuffPostItalia: Manovra di galleggiamento contro la Costituzione e il Mezzogiorno - HuffPostItalia : Manovra di galleggiamento contro la Costituzione e il Mezzogiorno -

(Di sabato 29 dicembre 2018) Questione democratica e questione economico-sociale. Sempre connesse. La Legge di Bilancio è, oggi, all'ultimo passaggio formale alla Camera dei Deputati. Il Governo sovranista e populista, aggettivi orgogliosamente utilizzati per autodefinirsi da M5S e Lega, nega la sovranità popolare, affidata dallaal Parlamento. Impone a Senato e Camera, una Legge di Bilancio in larghissima continuità con le "manovre" della scorsa legislatura, quindi orientata alla prossima scadenza elettorale senza alcuna misura adeguata a affrontare i nodi strutturali, interni e sovranazionali, stretti intorno allo sviluppo dell'Italia. La principale vittima è ilQuestione democratica. Il dominio dell'esecutivo sul legislativo è in corso da tempo. Il Pd, ora alla carica per difendere la centralità del Parlamento, ha responsabilità enormi: ...