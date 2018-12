Manovra | deputati di Forza Italia indossano gilet azzurri in aula | Fico sospende la seduta

Manovra - Pd scatenato contro Fico : scoppia la bagarre. Deputati dem e FdI placcati dai commessi : urla e parolacce : Dopo la richiesta di votare lo stop dell’Aula e tenere una capigruppo sui tempi di esame della legge di Bilancio, è arrivato in Aula il presidente Roberto Fico , che ha iniziato a rispondere alle obiezioni dell’opposizione sul fatto che ieri in commissione Bilancio sia stato votato il mandato al relatore sulla Manovra senza che un solo emendamento al testo venisse esaminato. Ma il Pd ha cominciato a rumoreggiare, reclamando subito il voto sullo ...

Manovra - sabato alle 11 deputati Pd in piazza : 'Governo pericoloso' : Roma, 27 dic., askanews, - ' sabato alle 11 a Roma, davanti alla Camera dei deputati a Montecitorio. Contro un governo pericoloso per gli italiani. Contro una Manovra che raddoppia le tasse al ...

La critica “creativa” di Boschi e Marattin agli emendamenti del governo alla Manovra : il siparietto tra i due deputati : “La montagna ha partorito un topolino. Finalmente sono arrivati gli emendamenti del governo alla manovra, ma non c’è nulla su reddito di cittadinanza, deficit e pensioni”. A scriverlo, in un post su Facebook, la deputata del Pd, Maria Elena Boschi. La ex ministra alle Riforme è protagonista di un siparietto, col collega Luigi Marattin, in cui evidenzia ciò che non va nelle modifiche alla futura legge di Bilancio. ...