Manovra | Brunetta contro Salvini | “Ha tradito gli elettori M5s? Incompatibile con Lega

Brunetta : 'italiani devono essere pazzi o ubriachi per approvare una Manovra come questa' : Intervistato dall'agenzia nazionale Adnkronos, l'ex ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione Renato Brunetta si è scagliato impetuosamente contro le misure contenute nella legge di bilancio 2019, sottoscritta dal Governo M5S-Lega. Brunetta: 'Commissione Ue potrebbe riprendere in esame procedura d'infrazione' Il deputato di Forza Italia ha infatti sottolineato che il vicepresidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis ha ...

Manovra : Brunetta - cambiare qualità : ANSA, - ROMA, 11 DIC - L'invito che Le faccio, che è stato anche elaborato nei nostri emendamenti alla Legge di Bilancio, è il seguente: perché non cambia la qualità della Manovra, tenendo fermi i ...

Renato Brunetta : 'Il governo è nel caos - la Manovra è in alto mare' : Brunetta parla del rischio recessione per l'Italia: "Il quarto trimestre, con quasi certezza, sarà negativo. Due trimestri negativi fanno tecnicamente recessione. Il 2019 avrà così una crescita tra lo ...

Brunetta : 'Sto dalla parte dell'Italia - quando ho visto bocciare la Manovra - ho sofferto' : Il deputato di Forza Italia Renato Brunetta ieri sera è intervenuto alla Camera per rivolgersi direttamente al Presidente del Consiglio Conte, facendo il punto della situazione dopo la bocciatura definitiva della manovra di bilancio da parte della Commissione Europea. L'ex ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione ha esordito in aula dicendo: "Ieri la Commissione Europea ha avviato contro l'Italia una procedura d'infrazione ...

Manovra - Brunetta attacca Conte : 'Azzeccagarbugli' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse