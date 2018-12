Manovra | Berlusconi | A gennaio gillet azzurri in tutta Italia 

Manovra - deputati Fi con gilet azzurri. Berlusconi 'A gennaio protesta in tutta Italia' : Hanno indossato i gilet azzurri in aula, durante le dichiarazioni di voto sulla Manovra , si sono fatti anche una foto di gruppo in Transatlantico. I deputati di Forza Italia hanno scelto di ...

Berlusconi smonta la Manovra : "Scritta a Bruxelles. Più tasse - meno pensioni" : "Nessuno deve sottovalutare la gravità assoluta di quello che sta succedendo alla Camera in questi giorni, nel metodo e nel merito". In una nota il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, lancia l'allarme sulla manovra economica del governo. L'ex premier avverte: "Nel metodo, si stanno obbligando le Camere a votare - senza quasi averla letta - una manovra scritta sotto dettatura proprio di quei burocrati di Bruxelles che si diceva di ...

Manovra - Forza Italia protesta alla Camera. Berlusconi lancia "i gilet azzurri" : Hanno lasciato i loro seggi e sono scesi verso i banchi del governo con indosso una pettorina blu. "Giù le mani dalle pensioni", "Basta tasse" e "Giù le mani dal no profit", questi gli slogan impressi sugli indumenti indossati dai deputati di Forza Italia, durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia alla legge di Bilancio alla Camera. La protesta è andata in scena all'inizio dell'intervento di Teresa Manzo del Movimento 5 ...

Giorgio Napolitano - la lezione sulla democrazia dopo la Manovra che fa infuriare Silvio Berlusconi : Il Parlamento, prima della rivoluzione gialloverde, non era propriamente un consesso di educande, ma la vecchia politica si premurava almeno di mascherare le nefandezze dietro il rispetto dei riti e delle forme, e l' immancabile maxiemendamento di fine anno su cui veniva apposta la fiducia era quell

Berlusconi e Renzi in coro : “Manovra scritta da Bruxelles” : La manovra è stata accettata ma non mancano le critiche. Questa volta arrivano direttamente da Berlusconi e da Renzi “La Manovra la sta scrivendo l’Europa, la stanno scrivendo a Bruxelles, alla faccia dei sovranisti”. Lo ha detto Silvio Berlusconi lasciando il Senato dopo il brindisi con il gruppo azzurro a palazzo Madama. Tra i Cinque Stelle c’e’ un disagio sempre più forte: il governo non durerà oltre gennaio. ...

Manovra - Berlusconi : “Italia in pericolo - andiamo verso la recessione” : Nel corso del brindisi natalizio a Palazzo Madama, il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha commentato negativamente la Manovra e spiegato: "La situazione è pericolosa, andiamo incontro alla recessione. Ma è pericolosa anche perché questi signori, i grillini, non sanno nemmeno cosa sia la vera democrazia".Continua a leggere

Berlusconi : Manovra? Va cambiato governo : 17.32 "Il problema non è qualche decimale. E' una Manovra che non prevede nulla per tagliare le tasse, per attrarre investimenti, per far ripartire la crescita e l'occupazione". Così il leader di FI, Berlusconi, convinto che la Manovra sia "tutta da riscrivere" e che comunque "bisogna cambiare questo governo". Il governo gialloverde "è il frutto di una manovra di Palazzo,che ha messo insieme gli opposti",dice all'AdnKronos. E avverte Salvini: ...

Manovra - Berlusconi : “Deficit al 2.04%? Marcia indietro - una buffonata. Cambiare questo governo di incapaci” : Boccia la Manovra e prevede già la fine del governo gialloverde. Per Silvio Berlusconi la caduta del governo Conte avverrà per “l’abbandono di vari esponenti del Movimento cinque Stelle”. Ma occorre prima un “ritorno nella casa nel centrodestra di Matteo Salvini“, in modo da poter poi chiedere al presidente della Repubblica Mattarella di creare un governo di centrodestra, grazie alla pattuglia di responsabili tra i parlamentari ...

Berlusconi : "Non bisogna cambiare Manovra ma governo" | "Contatti tra M5s e nostri senatori" : Il presidente di Forza Italia pensa ad un ticket elettorale con una donna e sgancia l'affondo: "Lavoriamo a un governo con esponenti M5s e Salvini"

Tajani (Forza Italia) critica la Manovra : “Va cambiata totalmente - spero in Berlusconi” : Tajani parla delle prossime elezioni europee e critica aspramente la Manovra E sulla Manovra economica proposta dal governo italiano, il commento del vicepresidente di Forza Italia è duro e critica l’azione dell’esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Secondo Tajani, in Europa “sono tutti preoccupati per come sta andando il Paese. Prima la dichiarazione di guerra alla Ue, poi la precipitosa marcia indietro: non è questo il modo di ...

Berlusconi : "Manovra? Una legge senza contenuti - dobbiamo mandare a casa questi incapaci" | Video : "Siamo nelle mani di un governo di dilettanti, anche umanamente lontani da un grado minimo di cultura. Sono molto pessimista su un cambio della legge di bilancio. Voteremo no a questa fiducia"