Malattie delle unghie : come riconoscerle e trattarle : L’aspetto delle unghie, la loro struttura, forma e colore sono importanti indicatori dello stato di salute della persona. Talvolta lo smalto viene utilizzato per coprire gli inestetismi e le Malattie che colpiscono le unghie, che possono essere la spia di disturbi dell’intero organismo. In condizioni di buona salute, le unghie appaiono visibilmente sane, di un bel colore rosato, forti e brillanti. Se le unghie iniziano a presentare un ...

L’attività fisica è uno dei principali strumenti di prevenzione delle Malattie croniche : Nel rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) su movimento, sport e salute pubblicato recentemente, l’Istituto ha sottolineato l’importanza delle strategie di promozione delL’attività fisica come strumenti di mantenimento e miglioramento della salute. L’attività fisica, si legge nell’introduzione al rapporto, è uno dei principali strumenti di prevenzione delle malattie croniche, cosiddette non trasmissibili, per il mantenimento del ...

Lo stato delle Malattie rare in Italia : Dal 1998 le malattie rare sono considerate una priorità nell’ambito dei Piani Sanitari Nazionali che il governo predispone su proposta del Ministero della Salute tenendo conto delle proposte provenienti dalle Regioni. Tali piani hanno durata triennale. Il 16 Ottobre 2014 è stato approvato dalla Conferenza stato-Regioni il Piano Nazionale delle malattie rare elaborato dal Ministero della Salute per il periodo 2013-2016. Il Piano, al quale al ...

La rete nazionale delle Malattie rare : La rete nazionale dedicata alle malattie rare prevista dal decreto 279/2001 è costituita da presìdi accreditati, cioè ospedali e centri appositamente individuati dalle Regioni attraverso atti normativi e abilitati all’assistenza in regime di esenzione delle persone affette da malattie rare, partendo dalla diagnosi fino al trattamento. Il Piano nazionale malattie rare 2013-2016, che al momento non è stato sostituito da una nuova edizione, ha ...

Il Registro nazionale delle Malattie rare : Il Decreto Ministeriale n. 279/2001 (1) ha istituto, presso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), il Registro nazionale delle malattie rare (RNMR). Il Registro ha gli obiettivi generali “di effettuare la sorveglianza delle malattie rare e di supportare la programmazione nazionale e regionale degli interventi per i soggetti affetti da malattie rare.” Il RNMR intende infatti raccogliere informazioni epidemiologiche (numero di casi di una ...

Registri Regionali delle Malattie Rare : Nel 2018 UNIAMO F.I.M.R. Onlus ha condotto una rilevazione presso le singole Regioni/PPAA per conoscere la situazione dei RRMR Regionali/provinciali immediatamente antecedente l’approvazione dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA). Alla rilevazione hanno risposto complessivamente 19 Regioni/PPAA che risultano aver tutte attivato il RRMR. Le analisi che seguono sono basate su 18 RRMR in quanto le Regioni Piemonte e Valle d’Aosta ...

L'esperto che ama i fiori e dà la caccia alle Malattie delle piante : Ha ottant'anni suonati ed è quello che si dice «un uomo di Scienza». Ha insegnato per una vita patologia vegetale, oggi collabora con Agroinnova, il Centro di competenza per l'innovazione in campoagro-ambientale e agro-alimentare dell'Università di Torino. «...

Malattie reumatiche - portano alla depressione?/ Sono devastanti le conseguenze psicologiche delle patologie - IlSussidiario.net : Le Malattie reumatiche posSono portare alla depressione? Se ne è parlato durante il 55mo Congresso nazionale della società italiana di reumatologia

Registro italiano delle Malattie neuromuscolari : collaborazione di pazienti e clinici per una gestione ottimale dei dati : Le malattie neuromuscolari, come la distrofia muscolare di Duchenne, sono patologie rare, per lo più di origine genetica, che interessano i muscoli e i neuroni motori o sensitivi. La loro variabilità – in termini di difetti e caratteristiche cliniche – rende lo sviluppo di approcci terapeutici particolarmente impegnativo. Questa consapevolezza ha spinto la comunità scientifica che si occupa di queste malattie e le organizzazioni di pazienti che ...