Ma per chi sale il conto delle tasse? Non solo banche e azzardo

Ma per chi sale il conto delle tasse? Non solo banche e gioco d'azzardo : E ancora i grandi gruppi dell'economia digitale, quelli colpiti dalla web tax, con 1,3 miliardi di euro. Fin qui si tratta dei nemici dichiarati del governo nato dall'alleanza tra Lega e Movimento 5 ...

Filippo Facci controcorrente : perché chiudere gli stadi è sbagliato - così fanno vincere i razzisti : Colpirne cento per educarne uno: che applicato allo stadio Meazza significa colpirne 64mila (tanti erano presenti a Inter-Napoli) per educarne probabilmente poche centinaia, ossia i tifosi che durante la partita hanno gridato «booo!» all' indirizzo del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, 27enne

Terremoto Etna - il consiglio dei ministri dichiara lo stato di emergenza per nove comuni : Come attesto, il consiglio dei ministri ha dato l’ok alla dichiarazione dello stato di emergenza di 12 mesi dopo il Terremoto che ha colpito l’Etna. Il provvedimento riguarda in particolare il territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, in provincia di Catania. Il Cdm ha deciso anche che per l’avvio delle prime attività di soccorso e ...

BIMBA LASCIATA IN AUTO E MORTA : CHIESTA ARCHIVIAZIONE per IL PADRE/ Pisa ultime notizie - colpa di un black out : Pisa, BIMBA MORTA in AUTO: CHIESTA ARCHIVIAZIONE per il PADRE. Accusa e difesa concordano, nessuna respoinsabilità colposa. 44enne ebbe 'black out'.

Scacchi - Mondiale rapid 2018 : il russo Daniil Dubov vince superando tutti i big - Carlsen compreso. Alla cinese Ju Wenjun il torneo femminile : Si conclude con un risultato fuori dai canoni scontati il Mondiale rapid di Scacchi 2018 a San Pietroburgo: il vincitore è profeta in patria, e risponde al nome di Daniil Dubov. 22 anni, di Mosca, questo Grande Maestro già tra i primi 50 in tutti i ranking FIDE ha concluso il torneo con 11.5 punti su 15 dopo esser partito da numero 25 tra i giocatori presenti nel torneo. Dubov ha concluso la sua tre giorni da imbattuto, in considerazione delle ...

Il Governo dichiara lo stato di emergenza per nove Comuni catanesi colpiti dal sisma. Stanziati subito dieci milioni : Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza, per 12 mesi, in seguito al terremoto che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, in provincia di Catania, il giorno 26 dicembre 2018. Per l'avvio delle prime attivita' di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite sono stati Stanziati 10 milioni di euro, "a ...

Trasporto Marittimo nel Golfo di Napoli - Assoutenti chiede tavolo permanente per tutelare utenti del mare : La recente bocciatura del regolamento regionale del Trasporto Marittimo nel Golfo di Napoli da parte dell' Antitrust , intervenuta grazie a una segnalazione di Assoutenti , assegna alla Regione ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : 13^ giornata - si chiude l’andata. Novara per il riscatto - big match Busto-Conegliano : Sabato 29 dicembre si concluderà il girone d’andata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile, la 13^ giornata di campionato si giocherà integralmente alle ore 20.30 con ben sei partite in contemporanea mentre Firenze osserva un turno di riposo. Novara vuole riprendersi dopo l’inatteso ko nel derby con Cuneo, le piemontesi sono già certe del primo posto ma vogliono prontamente rialzarsi e cercheranno di fare la differenza contro ...

Ecco chi sono i Paesi più ottimisti al mondo e quelli fiduciosi per ciò che li attende nel 2019 : Tra le nazioni più ottimiste al mondo spiccano anche l'India, gli Stati europei extra-UE , con in testa l'Albania, e gli USA. L'Italia, invece, la troviamo tra i Paesi più pessimisti al mondo, ...

Tagli di capelli inverno : lo chignon per ogni occasione e il colore snow bunny blond : Nell'inverno 2019 saranno di tendenza molti nuovi Tagli di capelli. In particolare ci saranno molte acconciature, facili da realizzare e adatte alle donne di tutte le età. Adesso vedremo tutte le novità a riguardo, per avere sempre un look molto glamour. Proposte Si inizierà con lo chignon, ben tirato e come detTaglio finale non mancherà la riga in mezzo. Ai lati del viso saranno presenti dei ciuffi, per avere un look molto sbarazzino: per ...

Sci alpino - Stefan Luitz sarà ascoltato dalla Fis : possibile squalifica per assunzione di ossigeno. Vittoria di Beaver Creek a rischio : Stefan Luitz sarà ascoltato dalla Fis in merito all’assunzione di ossigeno in occasione del gigante di Beaver Creek, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino che il tedesco ha vinto un mese fa. L’impiego di ossigeno, tramite una maschera e in prossimità della zona di gara, è stata confermata dallo stesso sciatore che però ha affermato di non essere a conoscenza del divieto imposto dalla Federazione Internazionale. Luitz, che ...

"Sei di colore" - niente stretta di mano in chiesa per il ragazzino : "Scambiatevi un segno di pace...". Ma per Francesco, figlio di una coppia mista con papà italiano e mamma keniota , nessuna stretta di mano dal vicino perché "io a quelli di colore la mano la do per ...