Lutto per Paolo Bonolis e ‘Avanti un altro’ | morto il valletto Michelone

Lutto per 'Avanti un altro' - muore l'ex valletto Michelone a soli 47 anni : A stroncarlo è stato il suo eccessivo peso che, da tempo, gli aveva comportato problemi di salute e crisi respiratorie. A...

Federica Pellegrini : Lutto in famiglia per la nuotatrice nel giorno di Natale : lutto in famiglia per la nuotatrice Federica Pellegrini: lo zio è morto il giorno di Natale Risale a un’ora fa il post di Federica Pellegrini sul suo profilo Instagram, accompagnato da una lunga didascalia dedicata a suo zio, scomparso improvvisamente nel giorno di Natale. “È una di quelle cose se non sai mai se è […] L'articolo Federica Pellegrini: lutto in famiglia per la nuotatrice nel giorno di Natale proviene da Gossip e ...

Volley - Lutto per Miriam Sylla : scomparsa l’amata mamma Salimata : Miriam Sylla ha perso l’amata mamma, venuta a mancare oggi dopo aver lottato a lungo contro una malattia. La 23enne schiacciatrice della Nazionale Italiana, argento agli ultimi Mondiali, e titolare con l’Imoco Conegliano in Serie A1, era molto legata alla mamma e ora deve affrontare questo importante momento di dolore. Salimata era ricoverata in un ospedale in Lussemburgo, Miriam e i due fratelli minori (Columba e Malik) e papà ...

Fariba Tehrani/ In Lutto per la perdita della madre si sfoga sui social : 'Devo farmi forza e rialzarmi...' : Fariba Tehrani, foto, in lutto per la perdita della madre si sfoga sui social: 'Devo farmi forza e rialzarmi...' e a Giulia Salemi...

Mamre in Lutto per la morte di Giuseppe Fasola : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Mamre in lutto per la morte di ...

È morto Enzo Boschi - storico presidente Ingv : Lutto per la scienza italiana : È morto a 76 anni il geofisico Enzo Boschi , per 12 anni alla guida dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia , Ingv, e accademico dei Lincei. Lo rendono noto i ricercatori dell'istituto che ...

Lutto nazionale oggi - per i funerali del giornalista Antonio Megalizzi : Lutto nazionale oggi, per i funerali del giornalista Antonio Megalizzi ucciso nell'attentato di Strasburgo accaduto martedì 11 dicembre alle 21. La salma si trova presso la Sua Parrocchia, quella di ...

Attentato Strasburgo : Lutto per Antonio Megalizzi - bandiere a mezz’asta in tutta Italia : La presidenza del Consiglio ha disposto nelle giornata di oggi l’esposizione a mezz’asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici dell’intero territorio nazionale in segno di lutto nel giorno delle esequie solenni di Antonio Megalizzi, il giovane deceduto a seguito dell’Attentato terroristico di Strasburgo. L'articolo Attentato Strasburgo: lutto per Antonio Megalizzi, bandiere a mezz’asta in tutta ...

Elena Sofia Ricci - Che Dio ci aiuti 5 : durante le riprese grave Lutto per l’attrice : Che Dio ci aiuti 5: difficoltà sul set per la protagonista Elena Sofia Ricci Che Dio ci aiuti sta per tornare in tv con la quinta stagione. Girare le nuove puntate non è stato facile per la protagonista Elena Sofia Ricci, che fin dagli esordi indossa i panni di suor Angela. durante le riprese la […] L'articolo Elena Sofia Ricci, Che Dio ci aiuti 5: durante le riprese grave lutto per l’attrice proviene da Gossip e Tv.

Le notizie del giorno – Dubbi sul futuro dell’allenatore Gasperini - Lutto in casa Lazio : Le notizie del giorno – Si sta giocando la 16^ giornata del campionato di Serie A, lunedì sfida dal sapore D’Europa per l‘Atalanta contro la Lazio. Percorso altalenante per la squadra di Gasperini, ecco le indicazioni sul futuro al ‘Corriere dello Sport’ da parte del tecnico che non chiude la porta ad un possibile addio: “firmare a vita per l’Atalanta? Calcisticamente l’ho già fatto. Ho un accordo fino al 2021. Nel mondo calcistico, ...

Lutto per la Lazio - è morto Felice Pulici : il portiere dello scudetto del '74 : Lo storico estremo difensore biancoceleste aveva 72 anni. Ha vestito la maglia della Lazio per sei stagioni, prima di...