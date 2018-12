Eros Ramazzotti in Lutto per la morte di Adelio Cogliati : E’ stato Eros Ramazzotti a dare la notizia del lutto con un profondo messaggio di cordoglio su Instagram. “Sei stato

Lutto per Bonolis : è morto Michelone di Avanti un altro : Terribile Lutto nel mondo della televisione. Ad appena 47 anni si è spento Michele Volpe, conosciuto dai telespettatori di Avanti un altro, semplicemente come Michelone. L’uomo è stato ritrovato privo di vita nella sua abitazione dove viveva insieme al figlio Manuel e la madre, sdraiato sul suo letto. Secondo le fonti pubblicate online, pare che il gigante buono della televisione sia stato letteralmente ucciso dalla sua stazza. Infatti aveva, ...

Nuoto – Tremendo Lutto per Federica Pellegrini - il post su Instagram è davvero toccante : “porca puttana perchè?” [FOTO] : La nuotatrice italiana ha postato sul proprio profilo Instagram un lungo messaggio in cui annuncia un tragico lutto che ha colpito la sua famiglia Festività natalizie tremende per Federica Pellegrini, che piange la scomparsa del caro zio. Un lutto davvero difficile da accettare, un colpo al cuore che rovina un periodo dell’anno in cui gioia e felicità dovrebbero albergare dentro ognuno di noi. Foto Fabrizio Corradetti/LaPresse Niente ...

Repubblica : anche a Napoli curve a Lutto per Belardinelli : Il codice trasversale degli ultrà Napoli-Bologna sarà la partita della maschera per Koulibaly, ma anche delle curve a lutto per Daniele Belardinelli. Sì, perché anche il San Paolo omaggerà l’ultrà morto in occasione di Inter-Napoli. Lo racconta Repubblica sull’edizione nazionale di oggi: «La giornata di campionato che qualcuno temeva diventasse una lunghissima scia di quella notte da incubo, si trasformerà in tutti gli stadi d’Italia ...

Lutto per Paolo Bonolis e ‘Avanti un altro’ : morto il valletto Michelone : Lutto per Paolo Bonolis e per gli affezionati del programma ‘Avanti un altro’, Michele Volpe, detto “Michelone“, è morto nella notte scorsa. Si è spento a 47 anni nella casa in cui viveva con il figlio Manuel e con la madre. Secondo quanto riportato dal quotidiano online ‘Terni in rete’, che ha dato la notizia della sua morte, la causa del decesso sarebbe da attribuire all’eccessiva stazza del suo corpo. Da quando era arrivato a ...

Federica Pellegrini - Natale di lacrime : 'Porca put*** perché?' - il gravissimo Lutto la notte della vigilia : Dramma a Natale per Federica Pellegrini : la stella dello sport italiano comunica su Instagram un grave lutto che ha colpito la sua famiglia durante le feste, con la morte dello zio nella notte tra vigilia e 25 dicembre. 'È una di quelle cose se non sai mai ...

Volley - Lutto per Miriam Sylla : scomparsa l’amata mamma Salimata : Miriam Sylla ha perso l’amata mamma, venuta a mancare oggi dopo aver lottato a lungo contro una malattia. La 23enne schiacciatrice della Nazionale Italiana, argento agli ultimi Mondiali, e titolare con l’Imoco Conegliano in Serie A1, era molto legata alla mamma e ora deve affrontare questo importante momento di dolore. Salimata era ricoverata in un ospedale in Lussemburgo, Miriam e i due fratelli minori (Columba e Malik) e papà ...

Fariba Tehrani/ In Lutto per la perdita della madre si sfoga sui social : 'Devo farmi forza e rialzarmi...' : Fariba Tehrani, foto, in lutto per la perdita della madre si sfoga sui social: 'Devo farmi forza e rialzarmi...' e a Giulia Salemi...

Mamre in Lutto per la morte di Giuseppe Fasola : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Mamre in lutto per la morte di ...

È morto Enzo Boschi - storico presidente Ingv : Lutto per la scienza italiana : È morto a 76 anni il geofisico Enzo Boschi , per 12 anni alla guida dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia , Ingv, e accademico dei Lincei. Lo rendono noto i ricercatori dell'istituto che ...

Lutto nazionale oggi - per i funerali del giornalista Antonio Megalizzi : Lutto nazionale oggi, per i funerali del giornalista Antonio Megalizzi ucciso nell'attentato di Strasburgo accaduto martedì 11 dicembre alle 21. La salma si trova presso la Sua Parrocchia, quella di ...