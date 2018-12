Lo spin off di Pretty Little Liars si prepara per il debutto | la nuova foto di

Lo chiamano spin-off di Trasformer ma è un remake di E.T. : Bumblebee, lo spin-off di Transformers, è uscito nelle sale italiane dal 20 dicembre. Ormai è più che palese che le operazioni nostalgia – e in particolare l'iconografia anni Ottanta – in tv e al cinema ingranano alla perfezione, raccogliendo applausi (e incassi) da quella generazione di giovani adu

Madmind Studio annuncia Succubus - uno spin-off dell'infernale Agony : Madmind Studio ha annunciato Succubus, uno spin-off del suo precedente Agony. Il gioco è un horror orientato all'azione che combina un combattimento dinamico e brutale, con una trama intrigante, ed è attualmente pianificato per essere lanciato su Steam.Come si legge nel comunicato stampa riportato da DSOGaming, il personaggio principale del gioco è Succubus, un demone selvaggio e lussurioso. I giocatori sono stati in grado di apprendere una ...

Mayans - M.C. su FOX la maratona dello spinoff di Sons of Anarchy : La maratona di tutte le puntate di una serie tv, o binge-watching per dirla all'americana, è ormai diventata una consuetudine grazie (o per colpa a seconda dei punti di vista) dello streaming e sta iniziando a contagiare anche gli altri canali con esperienze di rilascio di intere stagioni e non solo.L'ultimo esempio, ma solo in ambito temporale, è quello che propone FOX (canale 112 di Sky) questa sera: una maratona dell'intera prima ...

Cast e personaggi di Mayans MC pronti per la maratona su Fox : anticipazioni e programmazione dello spin off di Sons of Anarchy : Era una delle serie più attese e alla fine ha rispettato le previsioni della vigilia ma adesso Cast e personaggi di Mayans MC sono pronti a conquistare il pubblico italiano partendo da una maratona che terrà sveglio il pubblico di Fox per tutta la notte. La rete Sky ha deciso di mandare in onda gli episodi della prima stagione a partire dalle 21.10 di oggi, 6 dicembre, uno dopo l'altro fino all'alba. Coloro che non riusciranno a vedere lo ...

Young Sheldon 2 ci sarà? Anticipazioni sullo spin-off di The Big Bang Theory con il finale del 6 dicembre : Young Sheldon 2 ci sarà? In attesa di scoprirlo, nel pomeriggio di Italia1 andrà in onda l'ultimo episodio della prima stagione. Lo spin-off di The Big Bang Theory, ordinato lo scorso anno dal network americano CBS, è incentrato sull'infanzia del giovane Sheldon Cooper (interpretato nella serie dal piccolo Iain Armitage) e la sua vita nel Texas durante gli anni Ottanta. Per i suoi genitori, la cattolica Mary e il risoluto George, rapportarsi con ...

«Mayans MC» : com’è lo spin-off di «Sons of Anarchy» : «Mayans Mc», com'è lo spin-off di «Sons of Anarchy»«Mayans Mc», com'è lo spin-off di «Sons of Anarchy»«Mayans Mc», com'è lo spin-off di «Sons of Anarchy»«Mayans Mc», com'è lo spin-off di «Sons of Anarchy»«Mayans Mc», com'è lo spin-off di «Sons of Anarchy»«Mayans Mc», com'è lo spin-off di «Sons of Anarchy»«Mayans Mc», com'è lo spin-off di «Sons of Anarchy»I giubbotti di pelle con il simbolo del clan, i tatuaggi con i motti, la fratellanza. A ...

Jane the Virgin - The Cw lavora allo spin-off antologico : Un nuovo capitolo potrebbe aprirsi nella vita della protagonista di Jane the Virgin, ed usiamo la parola "capitolo" non a caso. Se la quinta ed ultima stagione della serie tv di The Cw che ha lanciato la carriera di Gina Rodriguez andrà in onda negli Stati Uniti nel 2019, il network sta già pensando a come continuare a sfruttare la popolarità della serie una volta conclusa.L'idea è la più semplice di tutte: con uno spin-off. Ma non uno ...

HBO lavora a uno spin-off de Il Trono di Spade su Jon Snow? Kit Harington dice la sua : Se pensate che tra gli spin-off de Il Trono di Spade ci sia anche quello dedicato a Jon Snow, bisogna ricredersi. La HBO ha lanciato diverse idee su progetti legati all'universo creato da George R. R. Martin, e molti sperano di poter rivedere uno dei protagonisti della saga. Il prolifico autore fantasy ha una valanga di opinioni al riguardo, e tra queste vi è l'idea di una serie incentrata sui cittadini di Approdo del Re - in sostanza, quei ...

Jane The Virgin : arriva lo spinoff - The CW già al lavoro : Jane The Virgin ha colpito nel segno per tanti anni, grazie alla sua formula originale che ha permesso alla comedy di entrare nei cuori dei fan di tutto il mondo. Ed ora ottime notizie da parte di The CW, che non ha alcuna intenzione di abbandonare del tutto il progetto: in arrivo lo spinoff di Jane The Virgin. A quanto pare i lavori sono già iniziati!Lo spinoff di Jane The Virgin rivoluziona il castNon ci saranno gli attori già conosciuti in ...

Game of Thrones - George RR Martin ha un’idea per un nuovo spin-off : L’universo di Game of Thrones è in pieno fermento. Mentre si avvia alla conclusione la serie principale che ha reso i libri delle Cronache del ghiaccio e del fuoco un fenomeno televisivo internazionale, Hbo sta già lavorando al prequel, forse intitolato The Long Night, che vede coinvolto proprio l’autore George RR Martin. Eppure in passato si era parlato di altri spin-off e lo stesso Martin sembra ancora al lavoro su nuove idee che ...

Masuda : "Pokemon : Let's Go non è uno spin-off : Pokemon: Let's Go non è uno spin off della saga. A sottolineare questo concetto è Masuda, e si tratta di una dichiarazione importante in quanto da molte parti, sopprattutto in rete, si è ricorso all'appellativo di spin-of per descrivere Pokemon: Let's Go, riporta Nintendoeverything.Il regista Junichi Masuda ha chiarito che non è questo il caso. Masuda ha dunque evidenziato come non si tratti di capitoli "secondari" della saga, bens^ di "giochi ...

«Spiderman» : arriva anche lo spin-off al femminile : Fumetti Marvel: la rivoluzione è donnaFumetti Marvel: la rivoluzione è donnaFumetti Marvel: la rivoluzione è donnaFumetti Marvel: la rivoluzione è donnaFumetti Marvel: la rivoluzione è donnaFumetti Marvel: la rivoluzione è donnaFumetti Marvel: la rivoluzione è donnaFumetti Marvel: la rivoluzione è donnaFumetti Marvel: la rivoluzione è donnaUn fumetto, decine di film, una loro versione animata. Spiderman, comparso su carta, la prima volta, nel ...

Palermo : olio in offerta alla Lidl - clienti in delirio. Urla e spintoni al supermercato : Due bottiglie di olio di semi scontate del 50 per cento, 1+1 gratis, e in un supermercato del marchio tedesco ”Lidl” di Palermo si è scatenato un vero inferno. La catena della grande distribuzione aveva deciso di applicare sul prodotto un super sconto vendendo due bottiglie al prezzo di una. E come si vede in un video pubblicato su Facebook e ripreso da un cliente del supermercato, la gente – tra Urla, spintoni e offese – ...

Palermo - a Lidl olio di semi in offerta : insulti e spintoni per acquistarlo : Potrebbe sembrare una scena da film, ma invece è la pura realtà. L'olio di semi a metà prezzo ha scatenato quasi una rissa a Lidl di Palermo. In un supermarket della catena infatti, tra le offerte della settimana c'è l'olio in questione a metà prezzo. I clienti sono così impazziti ed hanno iniziato ad assaltare il banco che contiene le bottiglie, fino ad arrivare quasi ad azzuffarsi. Qualcuno ha filmato la scena esilarante, che in pochissime ore ...