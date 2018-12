Liverpool Arsenal | formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE

Liverpool-Arsenal - tutte le quote : Reds e Gunners si affrontano ad Anfield sabato 29 dicembre alle 18:30 nel match più atteso di questa giornata di Premier League. Il Liverpool, capolista con 6 punti di vantaggio sul secondo posto del ...

Premier League - chiusura col botto : Liverpool-Arsenal in diretta su Sky : I Reds affrontano i Gunners nell'ultima gara dell'anno. La formazione guidata da Klopp riuscirà a mantenere l'imbattibilità? L'articolo Premier League, chiusura col botto: Liverpool-Arsenal in diretta su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Premier League : vittorie Arsenal e Liverpool LIVE : vittorie per LIVErpool e Arsenale nei due anticipi della 18/ma giornata. Venerdì i Reds sono passati in casa dei Wolves mentre i Gunners si sono imposti oggi in casa 3-1 sul Burnley In campo la 18/ma ...

Premier League : Liverpool show contro Mourinho. Chelsea ok - cade l'Arsenal : ROMA - Il Chelsea non tradisce le attese e torna da Falmer con i tre punti fondamentali per tenere il passo del Manchester City , che ha sconfitto ieri 3-1 l' Everton , e della capolista Liverpool , ...

Premier - Liverpool-Bournemouth 4-0 : Reds primi in classifica. Poker di Mou a Ranieri - l'Arsenal passa all'83' : 'Eddie Howe fumante, Mo Salah devastante'. Rubiamo una frase dal web perché è il titolo giusto di Bournemouth-Liverpool, finita 4-0 per i Reds, con tripletta dell'ex attaccante della Roma, 25', 48' e ...

Premier League : Sarri batte Ranieri - poker Arsenal - Liverpool in extremis [GALLERY] : 1/37 AFP/LaPresse ...

Premier League : Sarri batte Ranieri ed è terzo. Poker Arsenal contro il Tottenham. Derby al Liverpool al 96' : Va al Chelsea di Sarri il Derby italiano contro il Fulham di Ranieri. Nel lunch match di Premier League i Blues hanno battuto 2-0 i Cottagers prendendosi il terzo posto in classifica con le reti di ...

Spettacolo in Premier : pari tra Arsenal-Liverpool - lacrime Leicester - vittoria Tottenham [FOTO] : RISULTATI Premier- In Inghilterra si è giocato l’undicesimo turno di campionato giornata e i fari erano puntati sulla partita tra Arsenal e Liverpool. E’ finita 1-1, con tante occasioni ma nessun gol nel primo tempo e le reti di Milner e di Lacazette nel finale. Ora il Liverpool è in testa con 27 punti, ma domani il City, che è a 26 e ospita il Southampton, potrebbe effettuare il sorpasso. Il Chelsea potrebbe invece raggiungere ...

Premier League - pari tra Arsenal e Liverpool - il Leicester vince e ricorda il presidente scomparso : Anche in Premier League, come in Italia, si è giocato per l'11/a giornata, e i fari erano puntati sul match dell'Emirates Stadium tra Arsenal e Liverpool. È finita 1-1, con tante occasioni ma nessun ...

Premier - Arsenal-Liverpool 1-1 : Lacazette risponde a Milner : L'Arsenal di Emery fa 13 e il segno giusto della schedina è il gol di Lacazette all'82'. Il Liverpool, passato al 61' con una sassata di Milner, ci resta male e può rimpiangere il mancato utilizzo ...

Premier : è pari show tra Arsenal e Liverpool - 2-1 Manchester United a Bournemouth : All'Emirates finisce 1-1 con Lacazette che pareggia Milner, rimonta vincente per i Red Devils con Rashford al 92'

Premier - il Leicester vince nel ricordo del presidente. Arsenal-Liverpool finisce 1-1 : Leicester, commozione prima del match a Cardiff per l'omaggio al presidente scomparso Nel frattempo, le personalità più note della scena politica, musicale e sportiva della Thailandia hanno ...