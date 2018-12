L’intervista di Paola Turci a Belve | “Mi sono spesso sentita molto bestia e poco bella”

Paola Perego intervistata parla di Michelle Hunziker : “È fredda come un gelato”. E su Barbara D’Urso…Clicca per leggere L’intervista : “Ci vedono in Italia?”, questa è la domanda che più e più volte Paola Perego ha fatto ad Alketa Vejsiu durante Dance with me Albania. Il motivo? Non è dato a sapersi. Quello che... L'articolo Paola Perego intervistata parla di Michelle Hunziker: “È fredda come un gelato”. E su Barbara D’Urso…Clicca per leggere l’intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Paola Caruso incinta sta male in diretta a Domenica Live : Barbara D’Urso interrompe L’intervista : Per la prima volta, Paola Caruso ha raccontato in televisione come sia stata abbandonata dall’ex compagno, Francesco Caserta, padre del bambino che da sette mesi porta in grembo. Ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, Paola ha ripercorso in modo molto sofferto le fasi della loro relazione: “Ho scoperto delle cose che mi hanno fatto molto male. Qualsiasi altra donna, al posto mio, avrebbe avuto un aborto. Devo raccontare ...

Scherzi a Parte Paola Perego : dopo la furia - la verità sulL’intervista ad Andreotti : Paola Perego a Scherzi a Parte: la furia della conduttrice! Paola Perego ha preso a calci e morsi un attore di Scherzi a Parte! Non è riuscita a trattenersi e ha dato il “meglio” di sé. La sua macchina non va toccata e il (finto) artista Minski lo ha capito troppo tardi. Ha fatto un’opera […] L'articolo Scherzi a Parte Paola Perego: dopo la furia, la verità sull’intervista ad Andreotti proviene da Gossip e Tv.