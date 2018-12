L' Eroe delle Notti Magiche a Enna; domani allo Stadio Gaeta arriva Totò Schillaci e

Padre e figlio bloccano il pedofilo mentre cerca di rapire delle bambine : “È un Eroe” : Viper MacDonald e suo figlio Brandon, 18 anni, si sono accorti che qualcosa non andava quando hanno visto quell'uomo che parlava con due bimbe in un parco giochi di Falkirk, in Scozia. Lo hanno fermato e atteso che arrivasse la polizia: si tratta di un 52enne, già in passato condannato per episodi analoghi .Continua a leggere