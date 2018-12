Lavoro nero | chiuso un rinomato locale notturno di Olbia Controlli anche ad Arzachena

Morti sul Lavoro 2018 : anno nero per la Lombardia : Sono purtroppo ben 53 i lavoratori che hanno perso la vita in Lombardia nel 2018 mentre svolgevano la loro mansione. Tanti, ancora troppi secondo la Cgil Lombardia, i cui dati consentono a fine anno ...

Vietato smascherare le bufale sulla povertà e sul Lavoro nero : Una parte di quell'economia è puro reddito di criminalità, altro che di cittadinanza. Lo accennava coraggiosamente ieri il giornalista Federico Geremicca sulla Sette, senza trovare sponda in studio ...

Il Lavoro nero di colf e badanti ci costa oltre 3 miliardi di mancato gettito : Premesso che le famiglie sono spesso le prime vittime "consapevoli" del lavoro irregolare di colf, badanti e baby sitter, ci siamo domandati quanto questa piaga sociale possa pesare sui conti dello Stato che, come in un grande cortocircuito, è anche il vero responsabile. Calcolatrice alla mano, Assindatcolf ha stimato che ogni anno circa 3,1 miliardi di euro non entrino nelle casse pubbliche a causa del lavoro nero dei domestici. Ma non ...

Verona : Gdf - immigrazione clandestina e Lavoro nero - 4 arresti (2) : (AdnKronos) - Le aziende coinvolte nell’indagine, di fatto, utilizzavano solo una minima parte degli stranieri assunti (circa 50), reclutando per lo svolgimento della propria attività altri clandestini (oltre 100) che, sotto-pagati o talvolta non pagati, venivano impiegati come forza lavoro presso a

Verona : Gdf - immigrazione clandestina e Lavoro nero - 4 arresti : Verona, 19 dic. (AdnKronos) - Al termine di una complessa indagine di polizia giudiziaria militari della Guardia di Finanza di Verona, hanno dato esecuzione, tra le province di Verona, Treviso e Udine, a 4 misure cautelari personali disposte dal G.I.P. presso il Tribunale Ordinario di Verona. In tot

Trento - boscaiolo in nero muore sul Lavoro : datore sposta corpo per evitare 'guai' : Un incidente sul lavoro mortale doveva sembrare una fatalità. Per evitare 'guai', il titolare di una ditta boschiva di Belluno aveva rimosso il corpo dell'operaio deceduto, che aveva preso a lavorare in nero, dal luogo in cui era accaduto l'infortunio, e l'aveva gettato in un fosso per simulare una caduta accidentale. Ora, a distanza di un mese dal ritrovamento del cadavere di Vitali Mardari, immigrato moldavo di 28 anni, ucciso da un cavo che ...

Attriti Lega-M5s. Giorgetti : 'Reddito? Rischio di Lavoro nero' : Nuovi Attriti tra i due partiti di maggioranza. Per il sottosegretario leghista il reddito di cittadinanza 'piace alla gente che non piace'. Di Maio risponde stizzito: a me piace tutta l'Italia -

Reddito di Cittadinanza - Giorgetti : “M5s purtroppo ha vinto al Sud promettendolo. Ma c’è rischio che alimenti il Lavoro nero” : “Piaccia o non piaccia questo governo risponde ad una volontà degli italiani e il M5s al Sud ha vinto perché gli elettori vogliono il Reddito di Cittadinanza. Una misura che nel contratto di governo è finalizzata ad incentivare i posti di lavoro ma il pericolo che vedo è che possa alimentare il lavoro nero”. La legge bandiera dei Cinque Stelle contenuta nella manovra che il governo si appresta a varare non piace al sottosegretario ...

