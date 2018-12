L' Atalanta ne fa 6 al Sassuolo | miglior attacco della Serie A | Ilicic tripletta-record

Sassuolo-Atalanta 2-6 : tripletta di Ilicic e gol di Zapata - Gomez e Mancini : REGGIO EMILIA - Goleada al Mapei con un'Atalanta che... quando vede il verde accelera e passa. Finisce 6 a 2 un match bellissimo, giocato a viso aperto, molto divertente. Vince un'Atalanta che si ...

Serie A : l'Atalanta travolge il Sassuolo - tripletta di Ilicic nel 6-2 : Arbitro: Pasqua Marcatori: 19' Zapata, A,, 42' Gomez, A,, 51', 57' Duncan, S,, 54' Mancini, A,, 74', 86', 92' Ilicic, A, Ammoniti: Castagne, A,, Sensi, S,, Zapata, A, LA CRONACA DEL MATCH

Sassuolo-Atalanta 2-6 - tripletta di Ilicic : Partita scoppiettante tra Sassuolo e Atalanta al Mapei Stadium: scontro tra squadre appaiate in classifica, erano entrambe a 25 punti, ma non sul campo, con la Dea nettamente superiore ai padroni di ...

Pagelle Sassuolo-Atalanta 2-6 : highlights e tabellino del match : Pagelle SASSUOLO ATALANTA 2-6 – La partita con più reti della stagione va in scena nell’ultimo turno dell’anno, ed è un luna park diretto e orchestrato dall’Atalanta del Gasp. Gli orobici a Reggio Emilia volano rifilando 6 reti al malcapitato Sassuolo, alla seconda sconfitta in 3 giorni dopo quella di Roma. Gli ospiti invece, reduci […] L'articolo Pagelle Sassuolo-Atalanta 2-6: highlights e tabellino del match ...

Sassuolo-Atalanta 2-6 : pagelle e tabellino : Sassuolo-Atalanta, 19ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Sassuolo-Atalanta 2-6 - le pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/19 Massimo Paolone/LaPresse ...

Sassuolo-Atalanta 2-3 : risultato e cronaca in diretta live : Sassuolo-Atalanta, 19ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Sassuolo-Atalanta 0-2 : risultato e cronaca in diretta live : Sassuolo-Atalanta, 19ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Sassuolo-Atalanta - le formazioni ufficiali : Sassuolo-Atalanta, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per la 19^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante e che preannuncia grande spettacolo. In campo due squadre che giocano un calcio bellissimo, Sassuolo ed Atalanta, si cercano punti per la zona Europa. Ecco le formazioni ufficiali e le scelte dei due allenatori. Sassuolo-Atalanta, le formazioni ufficiali Sassuolo: (4-3-3) Consigli, Lirola, ...

DIRETTA SASSUOLO Atalanta / Streaming video e tv : al Mapei Stadium arbitra Fabrizio Pasqua - Serie A - : DIRETTA SASSUOLO ATALANTA Streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A per la 19giornata.

Sassuolo-Atalanta : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Sassuolo-Atalanta, 19ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Pagelle Sassuolo-Atalanta : highlights e tabellino del match : Pagelle SASSUOLO ATALANTA – Nel Sassuolo possibile un ritorno alla difesa a tre con la conferma di Lemos al fianco di Marlon e Magnani. In mediana Lirola dovrebbe riprendere posto sulla destra con Rogerio dall’altra parte. A centrocampo probabile ritorno di Sensi con Bourabia, lottano per un posto da titolare anche Magnanelli e Locatelli. Confermato […] L'articolo Pagelle Sassuolo-Atalanta: highlights e tabellino del match proviene ...

Serie A Atalanta : i convocati di Gasperini per il Sassuolo : Serie A 2018/2019: l’Atalanta ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Sassulo. Non c’è Rigoni.L’Atalanta ha diffuso l’elenco dei convocati per la sfida di domani alle ore 15 in programma al ”Mapei Stadium” contro il Sassuolo. Sono 23 i giocatori scelti da mister Gian Piero Gasperini che, in conferenza stampa, ha dichiarato di aspettarsi una partita difficile.Emiliano Rigoni salterà la ...

Serie A Sassuolo - De Zerbi : «Atalanta? Se sono in giornata è dura per chiunque» : Si parte chiaramente dal tema che sta monopolizzando il mondo calcistico, il razzismo: "I fatti di Milano? Bisogna dividere gli episodi: c'è l'episodio del ragazzo morto che rispecchia la società di ...