Lady Gaga ha dato il via a Enigma | ecco le spettacolari immagini della residency a Las

L’Enigma di Lady Gaga è andato in scena - ecco la scaletta del residency show di Las Vegas con un omaggio a David Bowie : Consumato l'hype diffuso dalla popstar con alcuni video pubblicati sui suoi canali social, l'Enigma di Lady Gaga è andato in scena ieri sera, 28 dicembre, a Las Vegas. Reduce dal successo di A star is born, la star di Poker face ha inaugurato la sua residency con uno show che si è mostrato una celebrazione teatrale dei suoi più grandi successi. Trattandosi di un residency show, Enigma di Lady Gaga si terrà all'MGM Park Theater di Las Vegas fino ...

Selena Gomez - Madonna - Lady Gaga e molti altri : ecco gli artisti che pubblicheranno un album nel 2019 : La lista è lunga!

Svelata la classifica delle migliori 50 canzoni del 2018 secondo Rolling Stone con Drake in vetta davanti a Lady Gaga : La classifica delle migliori 50 canzoni del 2018 ci suggerisce che l'anno sta per volgere al termine. In questi ultimi stralci di dicembre, quelli che ci conducono verso la nuova annata, è quindi arrivato il momento di tracciare un bilancio di quello che è stato l'anno quasi trascorso sotto il punto di vista musicale. Immancabile quindi la chart di Rolling Stone, nella quale compaiono i primi 50 brani che hanno caratterizzato il 2018 con ...

Un nuovo album di Lady Gaga in arrivo nel 2019 annunciato dall’etichetta Polydor Records? : Il nuovo anno potrebbe portare con sé anche un nuovo album di Lady Gaga, il successore di Joanne, insieme alla residency della popstar a Las Vegas, la prima della sua carriera, in partenza il prossimo 28 dicembre al Park Park Park MGM per terminare in bellezza un 2018 che l'ha consacrata tra le grandi dive di Hollywood oltre che del panorama pop internazionale. Che Gaga sia impegnata nell'incisione di nuova musica è noto a tutti, ma lo è ...

Lady Gaga sarà presto sposa. Matrimonio da 5 milioni di dollari : Si prospetta un 2019 denso di novità per Lady Gaga , la celebre cantante ora sulla cresta dell'onda grazie al successo di A Star is Born. Sembra imminente il Matrimonio con il manager Christian Carino ...

Lady Gaga - Enigma/ Dal 28 dicembre si torna live nella residency a Las Vegas dopo lo stop per la Fibromialgia : Lady Gaga, Enigma, il nuovo progetto: dal 28 dicembre si torna live nella residency a Las Vegas dopo lo stop per la Fibromialgia

Lady Gaga - matrimonio a Venezia da 5 milioni di dollari con Elton John tra gli invitati? : Questo Natale 2018 si apre con una notizia di gossip molto importante: secondo quanto riferisce la rivista statunitense Life & Style, la cantante Lady Gaga sposerà a breve il compagno Christian Carino a Venezia. Il matrimonio dovrebbe costare sui 5 milioni di dollari. Prescelta anche la location: si tratta di Venezia. Sulla data invece vige incertezza.Christian Carino è un imprenditore e manager di molti volti dello showbiz americano, ...

Lady Gaga è già oltre 'A star is born'. Ecco il nuovo progetto 'Enigma' : 'Diverso da tutto quello che ho fatto prima' : La prima parte della residency terrà impegnata Gaga fino all'inizio di febbraio, poi, dopo una pausa di tre mesi, si riprenderà a giugno con nuovi spettacoli. Dunque una nuova pausa estiva, per poi ...

Lady Gaga cambia look : capelli argento per Enigma - la sua residency a Las Vegas : Sarà questo l'hairstyle che sfoggerà per inaugurare Enigma? Forse sì, ma per dovere di cronaca dobbiamo precisare che qualche giorno prima il suo fidanzato Christian Carino aveva postato una foto di ...

Lady Gaga si è commossa guardando il palco di Enigma - la sua residency a Las Vegas : Aww

Video - testo e traduzione di Always Remember Us This Way di Lady Gaga - una toccante ballad piena di passione : Il successo di "A star is born" è un successo musicale, grazie alla colonna sonora alla quale Stefani Germanotta ha collaborato come parte attiva: Always Remember us This way di Lady Gaga è una ballad toccante, scritta a quattro mani con Hillary Lindsey, Lori McKenna e Natalie Hemby. La voce della popstar è accompagnata dal pianoforte per tutta la prima strofa, in un 4/4 tipicamente pop. Gli accordi eseguiti al piano stanno continuamente sul ...

Da Lady Gaga a Bohemian Rhapsody - le shortlist dei candidati agli Oscar 2019 in attesa dei 5 ufficiali : Manca poco agli attesissimi Oscar 2019, e alcune ore fa sono state rivelate le shortlist di nove categorie selezionate dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Una grande scrematura per quelle che poi saranno le liste ufficiali dei candidati agli Oscar 2019; i cinque nomi di ogni categoria, però, li conosceremo solamente il 22 gennaio prossimo. A sorpresa l’Academy ha rilasciato le liste delle categorie Documentario, ...

Clint Eastwood confessa che non avrebbe scelto Lady Gaga per A Star Is Born - ma è stato smentito dal film : Fosse stato per il vecchio Clint, uno dei film di maggior successo dell'anno non avrebbe avuto per protagonista la Germanotta: Clint Eastwood ha confessato che inizialmente ha avuto diversi dubbi sulla scelta di Lady Gaga per A Star Is Born, ma che il film ha ribaltato il suo giudizio. Il veterano di Hollywood, in uscita col film sul narcotraffico The Mule in cui torna a lavorare con Bradley Cooper dopo averlo diretto in American Sniper, ne ...

Lady Gaga vorrebbe un matrimonio "estremamente elaborato" : La star è ufficialmente fidanzata con Christian Carino