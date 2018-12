ilnapolista

: RT @napolista: La Uefa mette il calcio italiano fuori dall’Europa (a partire da Nicchi e Gravina) L’Uefa condanna la gestione arbitrale del… - maxgallico : RT @napolista: La Uefa mette il calcio italiano fuori dall’Europa (a partire da Nicchi e Gravina) L’Uefa condanna la gestione arbitrale del… - napolista : La Uefa mette il calcio italiano fuori dall’Europa (a partire da Nicchi e Gravina) L’Uefa condanna la gestione arbi… - Syx27 : RT @MinaInterista: Di fatto l’Uefa adesso pretenderà la sospensione delle partite e la squalifica del campo ai prossimi cori razzisti. Que… -

(Di sabato 29 dicembre 2018) Il durissimo comunicato Ildalla. Non lo è nella forma, ma lo è nella sostanza. E lo è da ieri sera, da quando laha diffuso il suo durissimo comunicato su quel che è avvenuto mercoledì sera a San Siro. Comunicato in cui condanna la gestione di Inter-Napoli, scrive chiaro e tondo che non è stato rispettato il protocollo anti-razzismo, applaude la decisione di chiudere San Siro per due partite e la curva per tre. Laha ricordato che il Napoli ha provveduto a informare l’arbitro. E che, ovviamente, i cori razzisti sono inaccettabili.Il passaggio chel’Italia delingioco è quello sul mancato rispetto del protocollo anti-razzismo. È una dura accusa alla gestione della gara da parte di Mazzoleni che avrebbe quindi dovuto fermare l’incontro. È nel suo potere farlo, non fatevi distrarre da amanti del cavillo. Lo ...