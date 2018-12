La straziante lettera della madre di Daniele Belardinelli | l’ultrà morto prima di

sportfair

(Di sabato 29 dicembre 2018) La mamma di, l’ultràdi Inter-Napoli, scrive unasui social: le parole di Viviana Prestier “Mio figlio è da un giorno che èe nessuno può avere l’idea di cosa posso provare. E non lo descrivo neanche perché è indescrivibile. Per chi non lo sa io sono la mamma di…“. Inizia così il lungo e commosso post su facebook di Viviana Prestier, la mamma del tifosoa Milanodi Inter-Napoli.“Sì sono la mamma di quel ragazzo che ènegli scontri a Milano tra ultras. Leggo che era un delinquente…i telegiornali lo dicono…i social lo dicono. Ma io sono sua. Sono quella che l’ha tenuto tra le braccia con amore e visto crescere. Sono quella che lo sgridava per ogni sbaglio ma anche quella che ha avuto i suoi abbracci e i suoi buongiorno al ...