La Roma chiude bene il 2018 | 2-0 contro il Parma

Parma-Roma : i Capitolini vogliono chiudere con 3 punti il loro 2018 : Roma – La serie A al giro di boa. La 18esima giornata, nonchè ultima gara del girone d’andata e ultima fatica prima della sosta invernale ci regalerà, dopo diversi anni, un grande classico del calcio italiano. La Roma sarà difatto in scena allo stadio Ennio Tardini di Parma (ore 15), contro l’omonima squadra allenata da Roberto D’aversa. I Ducali sono tornati nella massima divisione dopo il fallimento del marzo 2015 e una ...

Coppa Italia 2018 - date e orari degli ottavi di finale : apre Lazio-Novara - chiude la Roma con la Virtus Entella : Perché il calcio non si ferma mai, neanche durante le feste. E, a questo giro, nemmeno in Italia. La Serie A, infatti, terrà i tifosi incollati davanti alla televisione durante il Natale. Il ...

Roma - brucia il centro rifiuti Salario. Nube nera su tutta la città : «Chiudete le finestre» : La Nube nera ha avvolto parte della città poco prima dell'alba. L'incendio si è sprigionato nello stabilimento di trattamento rifiuti in via Salaria 907 alle 4.27. Dodici...

Maxirogo di via Salaria a Roma - il dg Arpa : 'Chiudete le finestre. I dati su fumi tossici venerdì' : 'Tenere chiuse le finestre è una precauzione necessaria. Per i dati su diossine, pcb e ipa bisognerà attendere venerdì'. Così il direttore generale dell'Agenzia regionale del Lazio per la protezione ...

Incendio tmb di Roma - i consigli dei medici per neutralizzare la nube tossica : "Chiudete finestre e proteggete bambini e malati" : Restare a casa, finestre chiuse, e se si è costretti ad uscire evitare di correre o di andare in bicicletta per ridurre al minimo l'inalazione di sostanze che potrebbero essere pericolose per la salute. In attesa di conoscere la natura dei fumi che si sono sviluppati durante l'Incendio di via Salaria, a Roma, nell'impianto di compostaggio rifiuti (Tmb) dell'Ama, i medici consigliamo di mettere al riparo le persone più a rischio: i ...

Roma - brucia il centro rifiuti Salario. Nube nera su tutta la città : «Chiudete le finestre» : Un grande incendio si è sprigionato nello stabilimento di trattamento rifiuti in via Salaria 907. Dalle 4:27 dodici squadre dei vigili del fuoco e oltre 40 uomini sono impegnati sul posto di...

Incendio Roma - scatta l’allarme diossina : “chiudete le finestre ma soprattutto evitate attività all’aperto e non mangiate cibi prodotti in quella zona” [FOTO] : 1/13 Ufficio Stampa Vigili del Fuoco/LaPresse ...

Incendio stabilimento rifiuti a Roma : forte odore acre fino al centro della capitale. "CHIUDERE LE FINESTRE". : Un grosso Incendio è divampato nella notte in uno stabilimento di trattamento rifiuti sulla via Salaria 907 (Tmb), nella periferia nord-orientale di Roma. Sul posto sono al lavoro 12 squadre di...

Roma - a fuoco Tmb Salario : nube di fumo - «chiudete le finestre». E ora è emergenza raccolta : Un grande incendio si è sprigionato nello stabilimento di trattamento rifiuti in via Salaria 907. Dalle 4:27 dodici squadre dei vigili del fuoco e oltre 40 uomini sono impegnati sul posto di...

Roma - a fuoco impianto rifiuti Salario : nube di fumo - 'chiudete le finestre'. E ora è emergenza raccolta : Un grande incendio si è sprigionato nello stabilimento di trattamento rifiuti in via Salaria 907. Dalle 4:27 dodici squadre dei vigili del fuoco e oltre 40 uomini sono impegnati sul posto di circa 2 ...

Roma - a fuoco impianto rifiuti Salario : nube di fumo - «chiudete le finestre». E ora è emergenza raccolta : Un grande incendio si è sprigionato nello stabilimento di trattamento rifiuti in via Salaria 907. Dalle 4:27 dodici squadre dei vigili del fuoco e oltre 40 uomini sono impegnati sul posto di...

Roma - a fuoco impianto rifiuti Salario : nube di fumo - «chiudete le finestre». E ora è emergenza : Un grande incendio si è sprigionato nello stabilimento di trattamento rifiuti in via Salaria 907. Dalle 4:27 dodici squadre dei vigili del fuoco e oltre 40 uomini sono impegnati sul posto di...

L'Ex Dogana di Roma chiude? I gestori lanciano un sondaggio : 'Ci fermiamo o andiamo avanti?' : Si avvicina la trasformazione dell' Ex Dogana a San Lorenzo . A darne notizia è proprio la pagina Facebook dello spazio multifunzionale che con un post ha annunciato ai proprio seguaci la cessazione ...

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti : Barbara d'Urso in diretta da Roma - lo show chiude prima di Natale - IlSussidiario.net : Barbara d'Urso torna puntuale con una nuova puntata di Pomeriggio 5, in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset a partire dalle 17.15 circa.