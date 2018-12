La ‘riserva’ Ilicic incanta | Duvan Zapata s i riscopre goleador | così l’Atalanta tiene in

calcioweb.eu

(Di sabato 29 dicembre 2018) E' andata in scena la 19^ giornata del campionato di Serie A, turno che ha rilanciato prepotentemente l'Atalanta. Prestazione fantastica della squadra di Gasperini che ha dominato in lungo ed in largo su un campo difficilissimo e contro una squadra che gioca un grande calcio: il Sassuolo. Dopo la grande prestazione casalinga contro la Juventus, l'Atalanta si conferma anche in trasferta e rifila un 2-6 tennistico alla squadra di Di Zerbi. Grande protagonista, l'ex Sampdoria ancora in gol, sta attraversando un momento entusiasmante e sianche grande. Ma le copertine sono tutte per, entrata a partita in corso ha realizzato una tripletta che non ha bisogno di ulteriori commenti. L'Atalanta pensa in grande ed alla qualificazione in Champions, in effetti il quarto posto è distante solo 4 punti…