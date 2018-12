La nuova tratta dei migranti della Manica

EasyJet annuncia il via della nuova tratta Genova- Amsterdam : Il 25 giugno 2019 s'inaugura la nuova tratta Genova-Amsterdam di EasyJet , cosi da far salire a cinque, dopo Londra Luton, Manchester, Bristol e Berlino il numero di destinazioni raggiungibili dal ...

Maria De Filippi : parte il casting per la sua nuova trasmissione - Giortì prodotta dalla Fascino. Scopri di cosa si tratta : Giortì sarà la nuova ‘creatura’ televisiva di Maria De Filippi. E’ partito il casting del nuovo programma prodotto dalla Fascino e presto, probabilmente, se ne parlerà anche a Uomini e Donne e ad Amici.... L'articolo Maria De Filippi: parte il casting per la sua nuova trasmissione, Giortì prodotta dalla Fascino. Scopri di cosa si tratta proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Penn Badgley protagonista su Netflix con “You” la nuova serie tratta dal romanzo di Caroline Kepnes : Netflix annuncia il trailer YOU, la nuova serie originale con Penn Badgley, tratta dal romanzo best-seller “You” (“Tu”) di Caroline Kepnes. YOU, che sarà disponibile su Netflix dal 26 dicembre 2018 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, è stata inoltre confermata per una seconda stagione. Cosa saresti disposto a fare per amore? Quando un brillante libraio incrocia il sentiero di un’aspirante scrittrice, la risposta a questa domanda ...

Auto - dal primo gennaio si cambia : arriva una nuova tassa. Di cosa si tratta : Una stangata sull’acquisto delle Auto ‘tradizionali’. Dal 1° gennaio 2019 arriva infatti l’ecotassa a pesare sulle tasche di quanti vorranno comprare Automobili alimentate con carburante più inquinante. Incentivi, invece, per le Auto più ecologiche. Ad annunciare ieri le nuove norme contenute nella manovra, una nota congiunta del sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, Michele Dell’Orco, e il ...

Volkswagen-Ford - Trattative per una nuova alleanza globale : La Volkswagen e la Ford, come anticipato, hanno avviato delle Trattative per ampliare la propria partnership ben oltre il segmento dei veicoli commerciali. Durante l'incontro dei vertici della triade tedesca con il presidente statunitense Donald Trump, Herbert Diess, ad del gruppo di Wolfsburg, ha annunciato di essere in Trattative avanzate con la Casa dell'Ovale Blu, rappresentata dallo stesso Bill Ford, "per realizzare una nuova alleanza ...

Francia - 'gilet gialli' : il primo dicembre nuova protesta - Trump : manifestino anche per come Ue maltratta gli Usa : Dopo le violenze e i 101 arresti del corteo di sabato a Parigi, i "gilet gialli" hanno lanciato un appello per una grande manifestazione il primo dicembre sempre nella capitale francese. Su Facebook ...

Microsoft registra il brevetto di una nuova periferica : si tratta dell'Elite Controller V2? : È ormai da un po' di tempo che si vocifera di un nuovo Elite Controller lanciato da Microsoft, che già in passato aveva depositato alcuni brevetti che potevano suggerire un annuncio imminente. Del resto la periferica è molto popolare, e un Elite Controller V2 sarebbe indubbiamente accolto con entusiasmo dagli utenti Xbox e da quelli PC.Come riferisce MSPowerUser, l'azienda ha recentemente depositato un nuovo brevetto, che questa volta mostra ...

Una nuova era nel trattamento della fase acuta dell'ictus cerebrale : Secondo i dati dell’Osservatorio Ictus Italia, nel nostro paese l’ictus (o “stroke”) cerebrale colpisce circa 120mila persone ogni anno. Al pari di quanto accade in tutti i paesi sviluppati, rappresenta la terza causa di morte (o la seconda in base ad altre stime) dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie, e soprattutto è la prima causa assoluta di disabilità: oltre 1/3 dei pazienti colpiti da ...