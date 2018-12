La Juventus vince con il brivido finale | Sampdoria al tappeto per 2-1

Anche in Borsa vince la Juventus. Regina del 2018 tra le blue chip : Juventus Regina del 2018 Anche a Piazza Affari. Il club bianconero, già protagonista del calciomercato grazie all'acquisto di Cristiano Ronaldo e campione d'inverno in Serie A, conquista Anche il trofeo di miglior titolo del Ftse mib nel 2018.Entrata nel paniere principale soltanto ieri, la Juventus ha infatti chiuso l'anno con un rialzo del 38,9%, il più consistente tra quelli delle 40 società oggi nel Ftse mib. Sul podio ...

Juventus - Pjanic vorrebbe sempre vincere : 'Per noi sono due punti persi' : Questo pomeriggio, la Juventus non è andata oltre al 2-2 a Bergamo contro l'Atalanta. I bianconeri sono passati subito in vantaggio con un'autorete, ma già nel primo tempo i nerazzurri hanno trovato il gol del pari con Zapata. La seconda frazione di gioco, però, è iniziata con un episodio che ha decisamente cambiato volto alla partita. Infatti, la Juventus è rimasta in dieci per l'espulsione di Rodrigo Bentancur. Questo episodio ha fatto ...

Atalanta-Juventus in tv - dove vedere la diretta streaming : Juve vincente senza Ronaldo? : Atalanta-Juventus in diretta tv e streaming: telecronisti Atalanta-Juventus sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A , satellite, digitale terrestre e fibra, e Sky Sport 252 , satellite e ...

Serie C - Nizzetto condanna la Juventus U23 : vince l'Entella 1-0. Catania-Cavese 5-0 : CHIAVARI - I bianconeri di Zironelli cadono contro la Virtus Entella . Ai liguri basta il gol di Nizzetto al 12' del primo tempo, in una partita che non ha offerto tanti spunti, a parte il raddoppio ...

Juventus - la maglia di Bonucci al museo del club : 'Altre battaglie da vincere insieme' : Sempre più parte dell'universo della Juventus. Leonardo Bonucci, giunto alla sua ottava stagione in bianconero, ha consegnato la maglia con cui ha raggiunto le 300 presenze con la Juve al museo del ...

Juventus - Szczesny non si fa problemi : 'Vincere 1-0 a me piace' : Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND Il portiere polacco, intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', ha rivelato che l'1-0 è il ...

Juventus - Bonucci : 'Mercoledì ci aspetta un'altra grande partita - da vincere' : La Juve ieri sera ha ottenuto un'altra importante vittoria e si è laureata campione d'inverno. Per i bianconeri, però, non c'è sosta perché tra tre giorni ci sarà la sfida contro l'Atalanta. Infatti, questa mattina, la Juventus si è subito messa in campo per allenarsi in vista del match contro i nerazzurri. I giocatori juventini, dunque, sono già proiettati alla prossima partita, come ha scritto Leonardo Bonucci sui suoi social ieri sera dopo la ...

La Juventus vince e si laurea campione d'inverno : la Roma va ko 1-0 : La Juventus di Massimiliano Allegri conosce una sola parola in campionato: vittoria. I bianconeri battono con un altro 1-0 una 'grande' come la Roma di Di Francesco grazie ai gol di Mario Mandzukic, ...

Juventus-Roma vista da Capello : 'Che ricordi! Allegri? Stile vincente' : Così ha parlato l'ex calciatore e tecnico dei due club ai microfoni di 'Stile Juventus' sulle frequenze di RMC Sport. L'allenatore, che ha vinto su entrambe le panchine, apre poi i cassetti della ...

Juventus - Dybala : “Puntiamo a vincere tutti i titoli per cui giochiamo” : Intervistato da Otro, Paulo Dybala, trequartista della Juventus, ha parlato del suo arrivo in Italia, vale a dire del suo trasferimento al Palermo: “Non credevo che tutto ciò potesse accadere così velocemente. Ho debuttato a 17 anni, dopo soli sei mesi hanno detto che mi volevano in Europa e potevo partire. Quando mi dissero: ‘Il […] L'articolo Juventus, Dybala: “Puntiamo a vincere tutti i titoli per cui giochiamo” ...

Juventus campione d'inverno già oggi se il Napoli non vince : Con la vittoria nel derby della Mole contro il Torino , la Juventus ha raggiunto quota 46 punti in classifica sui 48 disponibili. Un record che va ad eguagliare quello europeo detenuto prima solo da ...

Torino-Juventus - Allegri : “Vincere in questo campo dimostra maturità” : TORINO JUVENTUS, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato del derby della Mole vinto contro il Torino: “La partita è stata equilibrata nel primo tempo, loro hanno dato pressione e noi non riuscivamo a inserirci con le mezzali. Poi siamo cresciuti, gli attaccanti hanno […] L'articolo Torino-Juventus, Allegri: “Vincere in questo campo dimostra ...

La Juventus vince il derby : Torino ko 1-0 con il rigore di Cristiano Ronaldo : La Juventus di Massimiliano Allegri si rialza dopo la sconfitta rimediata in Champions League contro lo Young Boys e vince, pur non meritando, il derby della Mole contro il Torino di Walter Mazzarri. I granata hanno disputato una partita di cuore, come richiesto dai tifosi, ed hanno avuto pure delle chance per far male ai bianconeri con il risultato di parità che sarebbe stato il più giusto in base a quanto visto in campo. L'errore macroscopico ...

Juventus - Isco è il regalo per Allegri : convincere Florentino non sarà facile : Juventus Isco – Dopo l’affare Ronaldo, in casa Juventus non c’è più un giocatore che possa essere considerato inarrivabile. Quest’estate il colpo che ha spaccato in due la storia recente dei bianconeri, l’acquisto dell'”alieno” che è sbarcato a Torino con un vero grande obiettivo: la conquista della Champions League. 100 e oltre milioni di spesa per […] L'articolo Juventus, Isco è il regalo per ...