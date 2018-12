La FifPro | «Se non tutelati dai cori razzisti | i giocatori hanno il diritto di lasciare

ilnapolista

: .@FIFPro e @UEFA, il comunicato sui cori razzisti a #Koulibaly: 'Non rispettato il protocollo antirazzismo: toller… - DiMarzio : .@FIFPro e @UEFA, il comunicato sui cori razzisti a #Koulibaly: 'Non rispettato il protocollo antirazzismo: toller… - Gazzetta_it : La Uefa sul caso Koulibaly: 'Non rispettato il protocollo anti-razzismo' - Sport_Mediaset : Caso #Koulibaly: #Uefa e #FIFPro bacchettano l'Italia. Per i massimi organismi europei, ottime le sanzioni commina… -

(Di sabato 29 dicembre 2018) Il tweet cita Carlo Ancelotti Visto che il calcio italiano latita ed è indietro anni luce, cipensato la Uefa e lala federazione internazionale calciatori professionisti a difendere il Napoli e a condannare la gestione arbitrale di Mazzoleni. Non solo, ma laha dato il via libera ai calciatori del Napoli – o di qualsiasi altra squadra – ad abbandonare il campo in caso di mancata tutela da parte dell’autorità dai. Lalo ha scritto chiaro e tondo in un tweet in cui vengono citati espressamente Koulibaly e l’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti.“I’m proud of the colour of my skin”Players have the right to walk off the pitch (as @MrAncelotti suggests), if authorities fail to protect them, and be granted a fair hearing afterwards.Statement: https://t.co/eCbMnrdUQQhttps://t.co/1qFgAqvio4(@) 28 ...