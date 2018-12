La donna che fermò il razzista in metrò fra i 33 premiati da Mattarella

Michelle donna più ammirata d'America - Hillary scalzata dopo 17 anni sul trono. Melania al terzo posto : Il sondaggio non va letto troppo in chiave politica, poiché in genere riflette la simpatia umana che la gente prova per questi individui. La ex coppia presidenziale su questo fronte è sicuramente più ...

Le misure previdenziali del governo : quota 100 - opzione donna - ma anche Ape e anticipate : Per andare in pensione nel 2019 le possibilità aumenteranno grazie all’entrata in vigore di quota 100 e opzione donna. Si tratta delle tanto discusse misure che il governo Conte ha ormai varato per entrare in vigore l’anno venturo. Due misure che secondo l’esecutivo, dovrebbero consentire a molti lavoratori di lasciare il lavoro anticipatamente rispetto alla legge attuale, quella della riforma Fornero. In effetti le due misure prevedono età ...

Selena Gomez - Madonna - Lady Gaga e molti altri : ecco gli artisti che pubblicheranno un album nel 2019 : La lista è lunga! The post Selena Gomez, Madonna, Lady Gaga e molti altri: ecco gli artisti che pubblicheranno un album nel 2019 appeared first on News Mtv Italia.

Nuove tendenze : è tornato il Dandy - ed è anche donna - : «Pensiamo a Dita Von Teese : fuori dallo spettacolo, il vintage e il suo mondo. Chi potrebbe mai percepirla come un polveroso emulo del passato?». Come dire, abiti retro e tacchi Louboutin . Oggi, ...

Sfera Ebbasta - lo dico da donna : c’è ben altro che una canzone trap per cui indignarsi : di Sandy Fiabane L’indignazione ormai passata contro i testi di uno Sfera Ebbasta qualunque mi è parsa abbastanza incomprensibile. Non li ho letti, non mi interessa né tantomeno mi sento offesa. Basta ignorarli. Non criticate le nuove generazioni perché pagano un biglietto per quella che noi non definiamo neanche musica: siamo stati tutti criticati per quello che ascoltavamo. Considerando poi i commenti sotto il video di un gruppo di giovani ...

Serie A - Frosinone-Milan 0-0 : donnarumma salva un Diavolo che non sa più fare gol : Per vincere serve il gol e ma il Milan ha dimenticato come si fa. Quarta gara di campionato in astinenza per il Diavolo , non accadeva dal 1984, e un deludente 0-0 sul campo di un Frosinone che ...

Incidente a Castellamonte il giorno di Natale : muore un 25enne - ferita la donna che era con lui : Dramma in provincia di Torino: il giovane era a bordo di una Citronen quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un'altra auto. Nel terribile impatto il giovane ha perso la vita nonostante l'arrivo dei soccorritori. ferita una donna che era a bordo del veicolo ed un uomo che si trovava nella carreggiata opposta.Continua a leggere

Catanzaro - duplice omicidio in tabaccheria : confessa l’ex compagno della donna : Giuseppe Gualtieri ha confessato di essere il responsabile del duplice omicidio nella tabaccheria di Davoli, nel catanzarese. Gualtieri ha ucciso, con un fucile e una pistola, la sua ex convivente e il nuovo compagno. A spingere il 51enne al folle gesto è stata proprio la mancata accettazione della nuova relazione dell'ex compagna.Continua a leggere

Che tempo che fa - Luciana Littizzetto horror su Matteo Salvini : "Attento alla donna - ti spara nel cu***" : Siamo nello studio di Che tempo che fa, l'ultima puntata del programma di Fabio Fazio su Rai 1 prima della consueta pausa natalizia. E Luciana Littizzetto, come ogni anni, legge la sua personalissima letterina a Babbo Natale. Ne ha per tutti, compreso Matteo Salvini. Al quale riserva una battutaccia

