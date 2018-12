La domenica degli ultrà | colpito un bus di tifosi granata | si svuota la curva della Lazio

Tra mercatini e spettacoli è il Natale il protagonista degli eventi di oggi - domenica 16 dicembre - : ... domenica 16 dicembre, "Bosco incantato", giochi, festa, elfi, frittelle, passeggiate in carrozza, polenta e gnocchi, spettacoli, cioccolata e vin brulé, mercatini di Natale... e molto altro ancora! ...

Mara Venier batte Barbara d'Urso/Ultimo scontro domenica In-domenica Live nella gara degli ascolti 'col cuore' - IlSussidiario.net : Mara Venier batte Barbara d'Urso, Ultimo scontro Domenica In-Domenica Live nella gara degli ascolti 'col cuore' ma sui social è ancora battaglia

Dalla Parte degli Animali passa alla domenica : Michela Vittoria Brambilla Michela Vittoria Brambilla è pronta a tornare in tv con i suoi amici a quattro zampe, per trovare loro una casa e dargli un futuro migliore. Parte domani alle 10.50 la nuova edizione di Dalla Parte degli Animali, il programma che ha debuttato lo scorso anno nel sabato mattina di Rete 4 e che, invece, in questa stagione farà compagnia al pubblico della domenica. Dalla Parte degli Animali: da domani alle 10.50 su Rete ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : le startlist e i pettorali di partenza degli inseguimenti di domenica 9 dicembre. Programma - orari e tv : Si chiude a Pokljuka, in Slovenia, la prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019: domani, domenica 9 dicembre, a partire dalle ore 11.45 è in Programma la 12.5 km pursuit maschile, mentre dalle ore 14.45 si terrà la 10 km pursuit femminile. Saranno al via nove azzurri, quattro tra gli uomini e cinque tra le donne. Di seguito il Programma completo della 12.5 km pursuit maschile e della 10 km pursuit femminile di Pokljuka con gli ...

Bari - Generare culture nonviolente : domenica 25 novembre a chiusura con la cantante Una all'Officina degli Esordi : La manifestazione Generare culture nonviolente è in programma fino a domani, sabato 24 novembre, negli spazi dell'Urban Center con performance artistiche, seminari, laboratori, spettacoli e mostre ...

Sci alpino - domenica va in scena lo slalom maschile di Levi : le parole degli azzurri in gara : Anche gli slalomisti arrivati a Levi, Moelgg impaziente di confrontarsi con i suoi avversari in Coppa del Mondo Dopo dieci giorni di allenamento nella vicina pista svedese di Kabdalis, il sestetto dei slalomisti composto da Manfred Moelgg, Stefano Gross, Alex Vinatzer, Fabian Bacher, Federico Liberatore e Simon Maurberger ha raggiunto la località finlandese di Levi per il primo appuntamento stagionale di Coppa del mondo di domenica 18 ...

Biblioterapia 2018 : "Ulisse. L'ultimo degli eroi" domenica 11 novembre ne parlerà Giulio Guidorizzi - grecista e filologo : Tra gli spettacoli più recenti una nuova versione di 'Storia della colonna infame'. Biblioterapia. Come curarsi , o ammalarsi, coi libri, 2018 Narrami l'uomo, o Musa… domenica 11 novembre, ore 17 ...

domenica di risse tra tifosi : il video degli scontri di Messina : Quella appena trascorsa in Serie D è stata una Domenica davvero da dimenticare, dove purtroppo bisogna segnalare due episodi di violenza avvenuti nel sud del paese e che hanno coinvolto tre tifoserie diverse. Aggressione all'imbarco dei traghetti, razzi e danni alle strutture L'episodio più grave è avvenuto in Sicilia, a Messina nei pressi degli imbarcaderi della Caronte&Tourist intorno alla mezzanotte. I tifosi locali tornavano dalla ...

GIANNI BONCOMPAGNI/ Il ricordo di Mara Venier e degli amici di sempre (domenica In) : GIANNI BONCOMPAGNI ospite "virtuale" di Domenica In. A un anno dalla scomparsa del fautore del varietà, Mara Venier lo ricorda con gli amici di sempre.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 13:33:00 GMT)